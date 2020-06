Riparte Cherif 6 su Giallo, l’ultima stagione del poliziesco francese in onda da sabato 6 giugno

Riparte Cherif 6 su Giallo, in onda ogni sabato sera a partire dal 6 giugno: la serie dedicata alla Squadra Anticrimine della polizia di Lione, capitanata dal capitano Kader Cherif, torna in onda con 4 episodi in prima serata.

La serie poliziesca francese, record di telespettatori in Francia, è uno dei capisaldi della programmazione del canale 38 del digitale terrestre, che dal 6 giugno ne trasmette in replica la sesta stagione, già in onda in prima tv assoluta proprio su Giallo nel 2019.

Cherif 6 è anche l’ultima stagione del poliziesco che vede protagonisti Abdelhafid Metalsi e Carol Bianic nei panni di Kader Cherif, eccentrico e perspicace capitano che vive per il suo lavoro, e Adeline Briard, figlia del direttore della polizia giudiziaria di Parigi e capitano della Squadra Criminale della polizia di Lione al fianco di Cherif. La coppia collabora e si scontra per i metodi non proprio ortodossi con cui Cherif affronta le indagini, ma finisce per risultare affiatata quando si tratta di ristabilire la verità. Dalla quinta stagione, la sua nuova partner è la poliziotta Roxane Le Goff (Aurore Erguy), collega affidabile e sensibile.

La serie non è stata rinnovata da France 2 oltre la sesta stagione a causa di un fisiologico calo di ascolti, determinato anche dall’addio al cast della co-protagonista Carol Bianic nella quinta stagione.

Ecco le trame dei primi quattro episodi di Cherif 6 in onda su Giallo il 6 giugno in prima serata.

Amore Assassino

Mentre Christelle Laurent, sempre ossessionata da Cherif, è ancora in fuga, la squadra deve occuparsi dell’omicidio di un autore di fumetti, ucciso durante un festival.

Scambio di Persona

A dieci anni dalla sua scomparsa, Jessica Dufrense riappare, misteriosamente come era sparita. Ma tre giorni dopo, la donna viene trovata strangolata in un vicolo…

Prova d’Autore

Un attore di una compagnia teatrale amatoriale viene assassinato pochi giorni prima della premiere. L’inchiesta prende una svolta inaspettata quando Cherif e Roxane scoprono che l’autore della commedia non è altro che un certo Joël Baudemont.

La donna in bianco