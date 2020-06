Rinvio Fortnite Stagione 3, per i fan occasione sprecata da Epic Games?

Per vedere all’interno di Fortnite i tanto attesi contenuti inediti della nuova stagione i fan del Battle Royale dovranno pazientare ancora qualche settimana. Proprio di recente c’è stata infatti la decisione di Epic Games di rinviare ulteriormente l’arrivo nel gioco della Stagione 3 del Capitolo 2, complice la poca serenità che si sta vivendo negli Stati Uniti.

Si unisce in sostanza al coro Fortnite, che segue la strada tracciata prima di lui dai vari Call of Duty Warzone e Call of Duty Mobile, che a loro volta hanno rinviato le rispettive nuove stagioni. Oltre che di Sony, che ha momentaneamente accantonato la presentazione di PS5 in attesa di tempi più tranquilli e consoni a quella che ha intenzione d’essere una festa a tutti gli effetti.

Ma c’è chi, nelle fila della community di Fortnite, parla di occasione persa proprio per queste ultime settimane.

Fortnite e i rinvii, un’occasione persa per fare del bene secondo i fan

Rinviare l’arrivo in game della nuova stagione di Fortnite è stata senza dubbio una mossa legittima da parte di Epic Games. Anche se ci sono stati utenti che non hanno nascosto il proprio disappunto in merito a una presa di posizione più importante nei confronti del movimento Black Lives Matter. Cosa avrebbe dovuto fare il publisher secondo questi giocatori? Ebbene, donare parte del ricavato ottenuto con i pass battaglia, in modo da sostenere le diverse organizzazioni locali. O almeno inserire nello store elementi ad hoc che potessero essere rappresentativi in termini di beneficenza.

Ricordiamo che la nuova stagione del Battle Royale, che era prevista per i giorni scorsi, arriverà nel gioco il prossimo 17 luglio. A corredo, stando alle indiscrezioni delle ultime settimane, ci sarà l’allagamento di una porzione della mappa di gioco. E che questo evento catastrofico sia funzionale al possibile arrivo di un nuovo crossover per il titolo di Epic Games?

Fonte