Più vicino l’annuncio di Resident Evil 8 su PS5: le novità al 6 giugno

Di Resident Evil 8 si parla ormai da tempo, nonostante “mamma” Capcom non abbia mai ufficialmente annunciato l’ottavo capitolo regolare della celebre – e più che ventennale – saga survival horror. Saga che di recente è tornata alla ribalta grazie a due apprezzatissimi remake, che hanno saputo tirare a lucido la seconda e la terza incarnazione del franchise su PC, PlayStation 4 e Xbox One, senza tradire la sua gloriosa tradizione. E se è vero che i rifacimenti dal passato hanno avuto il merito di unire meccaniche tradizionali con quelle più vicine al gaming moderno, è naturale che appassionati e semplici curiosi siano in attesa di scoprire quale direzione prenderà il colosso di Osaka per il futuro del marchio orrorifico.

In vista di possibili risvolti, nelle ultime ore Resident Evil 8 è tornato ad infiammare i cuori e gli animi dei videogiocatori con tutta una serie di indiscrezioni. A partire da quelle pubblicate via Twitter dall’insider AestheticGamer, che si dice certo dell’annuncio imminente del gioco, realizzato con visuale in prima persona e come un progetto cross-gen, destinato cioè a PC, PS4, Xbox One e alle console di prossima generazione – quindi PS5 e Xbox Series X. Stando alla fonte, inizialmente Capcom avrebbe voluto mostrare al mondo il titolo nel corso dell’E3 2020, poi annullato per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Per questo, la compagnia nipponica avrebbe deciso di dirottare il tutto all’evento di presentazione dei giochi di PlayStation 5, fissato inizialmente per il 4 giugno e poi rimandato a data da destinarsi a causa delle rivolte che stanno avendo luogo negli Stati Uniti d’America.

I'm like 99% sure now RE8 is at the PS5 reveal event. As others noticed, all the RE games went on sale yesterday, & RE7 in particular went on the deepest discount it's EVER had by a long shot, around the same time the PS5 reveal event was supposed to happen yesterday. So yeah. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 5, 2020

Ora sono sicuro al 99% che Resident Evil 8 sarà all’evento di presentazione di PS5. Come altri hanno notato, tutti i giochi di Resident Evil sono andati in saldo ieri, e Resident Evil 7 in particolare ha ricevuto lo sconto più alto di sempre, proprio nel periodo in cui era prevista la presentazione dei giochi di PlayStation 5.

Non solo, in rete sono spuntati anche numerosi dettagli sulla trama e i personaggi di Resident Evil 8. Pare allora che andremo a combattere contro una setta che venera il virus, senza però la presenza di quegli eventi sovrannaturali di cui si vociferava in passato – probabilmente si tratterebbe solo di allucinazioni causate dall’infezione su trasmissione aerea. A capo di questo culto, chiamato The Connections, ci dovrebbe essere un conte di nome Alan R., arroccato in un enorme castello situato in una zona innevata. Sembra però che nel gioco troveremo anche altri nemici, come Natalia e Alex Wesker, entrambi membri della Blue Umbrella. Vestiremo quindi i panni della giovane Emily, una ragazza che vive nello spaventoso villaggio nei pressi del castello e che farà da sfondo alle vicende narrate. La protagonista proverà a portare in salvo Ethan, protagonista di Resident Evil 7 e in questo luogo a seguito di un attacco da parte dell’ormai veterano Chris Redfield, intenzionato ad uccidere il figlio che l’uomo ha avuto con Mia, infetto a causa di alcune complicanze dovute al virus.

A chiudere, pare che l’ottavo capitolo di Resident Evil metterà a disposizione dell’esplorazione anche una foresta, per terrificanti sessioni in spazi aperti. In questi casi, sarà fondamentale l’utilizzo della torcia, così come di riflessi e arsenale per fronteggiare nemici umanoidi di vario genere, alcuni dei quali dotati di testa da lupo o armi corpo a corpo come spade, mazze e coltelli. Cosa ve ne pare di questi rumor di Resident Evil 8? Vi sembrano credibili?