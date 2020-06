Lucifer su Italia1 introduce Malcolm e Padre Frank, anticipazioni episodi 6 giugno

Prosegue l’appuntamento settimanale con le repliche di Lucifer su Italia1. Nel pomeriggio di sabato 6 giugno andranno in onda tre nuovi episodi della prima stagione. Lo show, tratto dal personaggio dei fumetti Sandman, è incentrato su Lucifer Morningstar, il diavolo che annoiato dalla sua vita all’Inferno, decide di stabilirsi a Los Angeles, aprendo il locale notturno Lux. Qui conosce la detective della polizia Chloe Decker con cui inizia a collaborare per la risoluzione di casi d’omicidio.

La serie, prodotta dal 2016, è andata in onda fino al 2018 sulla rete Fox, che l’ha cancellata dopo tre stagioni. Acquistata e rinnovata da Netflix per altre due annate, Lucifer è disponibile con tutti gli episodi sulla piattaforma. Una sesta stagione sarebbe in programma, ma i negoziati tra la compagnia di streaming e lo studio della Warner Bros. sono ancora in corso.

Nel cast della serie tv, Tom Ellis nel ruolo del protagonista Lucifer Morningstar, Lauren German è la detective Chloe Decker, Rachael Harris interpreta la dottoressa Linda Martin, DB Woodside è Amenadiel, Lesley-Ann Brandt è Maze, Scarlett Estevez è la piccola Trixie, e Kevin Alejandro nel ruolo di Dan Espinoza. Nel cast della prima stagione anche Kevin Rankin nella parte ricorrente di Malcolm Graham.

Andiamo alle anticipazioni di oggi. Si parte dall’episodio 1×07 intitolato Spalla alata, di cui vi riportiamo la sinossi:

Nel tentativo di trovare i colpevoli chi gli hanno rubato il container, Lucifer chiede l’aiuto di un insospettabile alleato. Nel frattempo, Chloe scava a fondo nel caso dei Palmetto, scoprendo una pista che potrebbe finalmente portare alla verità.

A seguire, l’episodio 1×08 intitolato E tu, dottoressa? Ecco la trama:

Quando un terapista viene assassinato, Lucifer e Chloe si fanno aiutare dalla dottoressa Linda per cercare dei possibili sospettati. Nel frattempo, Malcolm confronta Chloe riguardo alla notte in cui gli hanno sparato, e Lucifer sperimenta per la prima volta la gelosia.

Il pomeriggio in compagnia di Lucifer si conclude con l’episodio 1×09 dal titolo Un prete entra in un bar:

Un prete chiede l’aiuto di Lucifer quando sospetta un’operazione di traffico di droga sospetta all’interno di un centro di ritrovo per giovani. Nel frattempo, Malcolm trova il modo per avvicinarsi a Dan. Guest star dell’episodio Colman Domingo nei panni di Padre Frank Lawrence.

L’appuntamento con Lucifer su Italia1 è a partire dalle 15:25 circa.