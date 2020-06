Liberi Tutti 2 ci sarà? Un finale aperto negli ultimi episodi del 6 giugno su Rai3

Termina la programmazione di Liberi Tutti su Rai3: la commedia ideata dagli autori di Boris, trasmessa in esclusiva su Raiplay prima di approdare in tv, potrebbe avere una seconda stagione dopo i 12 episodi della prima.

Sabato 7 giugno, a partire dalle 22:00, Rai3 trasmette gli ultimi 3 episodi di Liberi Tutti, la serie con Giorgio Tirabassi, Anita Caprioli, Thomas Trabacchi, Valeria Bilello e Caterina Guzzanti, per la regia di Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo.

Gli ultimi episodi di Liberi Tutti raccontano l’estremo tentativo degli abitanti del Nido di salvare la loro casa: l’alloggio gestito da Eleonora (Anita Caprioli) in cui i protagonisti della serie vivono secondo un modello di coabitazione solidale ed ecosostenibile è oggetto di un provvedimento di sgombero. A salvare la situazione potrebbe aiutarli il cinico e spregiudicato avvocato Michele (Giorgio Tirabassi), che vi è finito a scontare i domiciliari dopo essere stato arrestato per il possesso di 25 milioni di euro nella sua auto.

Proprio il protagonista Tirabassi, parlando con TeleSette, ha auspicato la prosecuzione della serie con Liberi Tutti 2, una seconda stagione che sarebbe il naturale seguito del finale sospeso della prima.

La speranza c’è ma non possiamo esserne certi. Dipende soprattutto dalla produzione. Gli spunti per continuare a raccontare le storie degli inquilini del Nido non mancano, tanto che il finale di questa serie è molto aperto e lascia sicuramente adito a Liberi tutti-parte seconda.

Rai Fiction, che produce la serie, non ha ancora annunciato l’eventuale rinnovo per una nuova stagione. Liberi Tutti è disponibile in streaming su RaiPlay, la piattaforma ad accesso gratuito della Rai.

Ecco il promo dell’ultimo appuntamento tv con Liberi Tutti, sabato 6 giugno su Rai3 a partire dalle 22:00.