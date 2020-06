Irama vince Amici Speciali davanti a Michele Bravi e conquista il pubblico col monologo su George Floyd

Irama vince Amici Speciali. La battaglia all’ultimo brano è stata vinta da Filippo Maria Fanti, che ha arricchito la sua finale con un monologo dedicato a George Floyd, morto a seguito del brutale intervento della Polizia di Minneapolis qualche giorno fa.

Speciale il programma e speciale è stata anche la finale a quattro, che non ha contato sulla presenza dei The Kolors, finalisti rinunciatari alla vigilia della messa in onda. Al loro posto, si è esibito il ballerino Umberto Gaudino, da sempre particolarmente apprezzato dal pubblico per il suo talento straordinario.

Non una finale, ma una grande vittoria nella vita, per i The Kolors di Stash Fiordispino. L’istrionico frontman del gruppo sarà presto papà, come annunciato da Maria De Filippi nel corso della finale. La fortunata mamma è Giulia Belmonte, fidanzata di Stash, che nei prossimi mesi darà alla luce il loro primogenito.

Quattro sono stati i grandi protagonisti della finale di Amici Speciali, messo in piedi con l’idea di una raccolta fondi da destinare alla Protezione Civile e con una coppa messa in palio che è stata più un traguardo morale che professionale.

Irama è il vincitore della leg benefica del programma (qui il video della proclamazione) e trionfa con un monologo dedicato a Floyd, per il quale ottiene la standing ovation dei presenti in studio. I Can’t Breathe è l’ultima esibizione di Filippo Maria Fanti (qui il video del monologo) a sostegno della Protezione Civile, con il singolo Mediterranea che si è già piazzato in vetta alle classifiche di vendita: