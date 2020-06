Giornata d’offerte per Amazon Echo e Echo Plus oggi 6 giugno

Stavate aspettando l’offerta giusta per portarvi a casa Amazon Echo ed Echo Plus? L’avete trovata. Il colosso dell’e-commerce ha scontato nuovamente i suoi smart-speaker, a partire da Amazon Echo di 3ª generazione, con woofer da 7.6cm per un volume più elevato e basso di gran lunga più potenti (mantenendo inalterati i suoni medi ed alti). Il supporto ad Alexa è chiaramente garantito, e l’esperienza sonora decisamente sopra le righe (rispetto ad Echo Dot la qualità audio è più alta, tanto da renderlo perfetto per il posizionamento in spazi più grandi, come in salotto per esempio).

L’Amazon Echo di 3ª generazione in offerta quest’oggi 6 giugno non include l’Hub ZigBee (ci sembrava giusto precisarlo). Il prezzo scende a 69 euro dai 99 iniziali, con uno sconto applicato di ben 30 euro, e nelle varie colorazioni disponibili (tessuto antracite, tessuto blu-grigio, tessuto grigio chiaro e tessuto grigio mélange). La spedizione è chiaramente gratuita, con possibilità di riceverlo a casa giovedì 11 giugno (se ordinato entro poche ore). Le scorte potrebbero essere limitate, o comunque l’offerta avere una validità risicata nel tempo (non possiamo saperlo, ma per mettersi al riparo da qualsiasi evenienza non è possibile fare altro che procedere subito all’acquisto, sempre se seriamente interessati dato il prezzo proposto).

Allo stesso modo, oggi 6 giugno è in offerta anche Amazon Echo Plus di 2ª generazione, che si contraddistingue per il medesimo altoparlante di Amazon Echo di 3ª generazione, con integrazione del sensore di rilevamento delle temperature e del modulo ZigBee, in grado di trasformare lo smart-speaker in una sorta di hub per la domotica della propria casa. L’offerta include una lampadina Philips hue White, il tutto al prezzo di 99 euro in luogo dei 149 euro iniziali e nelle colorazioni tessuto antracite, tessuto grigio chiaro e tessuto grigio mélange. Ne approfitterete?