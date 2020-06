Visione notturna su Samsung Galaxy S20 Plus, S10 5G e Note 10 Plus con un’app

Vedere nell’oscurità è possibile? Sì sui Samsung Galaxy S20 Plus, S10 5G e Note 10 Plus, oltre che su alcuni smartphone Huawei e Honor (P30 Pro e View 20). Non stiamo affatto scherzando: il riferimento è al sensore ToF (Time of Flight) di cui questi dispositivi sono dotati. Il sensore riesce a misurare la distanza nello spazio mediante il tempo impiegato da un impulso luminoso per andare dalla fotocamera all’oggetto e poi tornare indietro.

L’app Night Vision / ToF Viewer permette di dare luogo a modelli virtuali 3D, o di attivare la visione notturna su alcuni dispositivi, tra cui i suddetti Samsung Galaxy S20 Plus, S10 5G e Note 10 Plus, oltre che sui Huawei P30 Pro e Honor View 20. Potete scaricare l’app Night Vision / ToF Viewer dal Play Store, e poter vedere al buio senza ricorrere al modding, ormai sempre meno usato, oppure ai comandi ADB (anch’essi roba non adatta ai principianti). Dovrete, però, tenere in considerazione una cosa che potrebbe non piacervi affatto: la risoluzione delle immagini del sensore ToF è veramente molto bassa (320 x 240 pixel sui Samsung Galaxy S20 Plus e Note 10 Plus, 240 x 180 pixel sul Samsung Galaxy S10 5G).

Per quanto scarsa, per adesso non c’è risoluzione migliore di questa (vi accontenterete pur di poter vedere al buio), né possiamo assicurarvi ci sarà più avanti (gli sviluppatori non hanno rilasciato dichiarazioni in merito). Una limitazione che per molti potrebbe rappresentare un problema bello grosso, ma che comunque non vi obbliga a rinunciare all’installazione dell’app Night Vision / ToF Viewer sui vostri Samsung Galaxy S20 Plus, S10 5G, Note 10 Plus, Huawei P30 Pro e Honor View 20 (almeno per fare una prova, visto che il download è gratuito). Se interessati, potete scaricare l’applicazione a questa pagina del Google Play Store.