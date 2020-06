Ulteriore picco al ribasso per il prezzo Huawei P40 Lite su Amazon il 5 giugno

Arrivano ulteriori indicazioni estremamente interessanti in queste ore per gli utenti che stanno pensando di acquistare un Huawei P40 Lite. Nonostante l’oggettiva carenza riguardante i servizi Google e la necessità di ricorrere ad AppGallery per scaricare applicazioni a bordo del device, la risposta del pubblico italiano verso questo modello è stata a dir poco incoraggiante. Il trend, evidentemente, è positivo soprattutto per la proliferazione di offerte Amazon come quella che voglio portare alla vostra attenzione oggi 5 giugno, dopo quella di inizio settimana.

Picco al ribasso per il prezzo Huawei P40 con l’offerta Amazon del giugno

Senza girarci troppo intorno, infatti, posso dirvi che per la prima volta il tanto chiacchierato Huawei P40 Lite sia stato proposto a meno di 220 euro. Trovate l’apposito box per valutare più da vicino l’offerta Amazon di questo venerdì a seguire, in modo tale da ottenere tutte le informazioni del caso che possono incidere positivamente o negativamente sul vostro processo decisionale. Di sicuro, il rapporto tra qualità e prezzo trapelato in giornata è invidiabile, considerando anche la scheda tecnica del device.

Ad esempio, un altro dettaglio che a mio modo di vedere va messo in evidenza con la nuova offerta per Huawei P40 Lite si riferisce ai tempi di consegna. Dopo aver fatto i conti con consegne giustamente a rilento durante l’emergenza da Coronavirus, da un paio di settimane a questa parte la situazione sembra essere decisamente migliorata. Non è un caso che chi decide di portare a termine l’ordine per il modello Android a stretto giro, potrebbe riceverlo addirittura nella giornata di domani attraverso Amazon Prime.

Anche in questo caso sarà interessante valutare con grande attenzione l’impatto che la nuova offerta Amazon avrà sui potenziali acquirenti di un Huawei P40 Lite, con prezzi che iniziano ad essere davvero allettanti per questo modello ad inizio giugno.