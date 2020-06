TOTSSF Ultimate in FIFA Ultimate Team, quali giocatori il 5 giugno?

La giornata di oggi rappresenta in sostanza il culmine della stagione sportiva di FIFA Ultimate Team. La modalità di gioco principale di FIFA 20 si appresta infatti ad accogliere tra le sue fila l’ultima Squadra della Stagione (finora) principale, con i TOTSSF Ultimate (Team of the Season So Far) che sono chiamati a rispondere presente.

E immancabilmente c’è parecchia voglia da parte della community di avere la possibilità di tornare a mettere le mani sui migliori atleti finora visti nel gioco. Il TOTSSF Ultimate di FIFA Ultimate Team è infatti una raccolta dei migliori calciatori visti in tutti le squadre della stagione dei principali campionati europei. Una selezione certosina che mette insieme il top del top, con i pacchetti presenti all’interno dello store che potrebbero dunque riservare golosissime sorprese.

Ma quali saranno effettivamente i giocatori meritevoli di entrare in questa ristrettissima cerchia?

TOTSSF Ultimate di FIFA Ultimate Team, quali gli eletti?

Nel corso delle ultime settimane tante sono state le carte speciali che hanno omaggiato le performance dell’intera stagione dei migliori dei diversi campionati. Ma chiaramente non tutti potranno rientrare nel piccolo gruppo dei TOTSSF Ultimate di FIFA Ultimate Team.

Tra questi non possono mancare, dalla Premier League, i vari Van Dijk (99), De Bruyne (99), Alisson (97), Manè (98) e Aguero (96), i cui overall parlano da soli. Al coro si uniscono poi dalla Liga gli strepitosi Messi (99), Varane (97) Suarez (97), Ramos (96), Oblak (96) e De Jong (94). Non mancano i fenomeni della bundesliga, con Lewandowski (99), a guidare la carica e Sancho (96), Werner (97) e Reus (95) a seguirlo. Spazio anche alla nostra Serie A, sebbene qui ci siano i soli: Cristiano Ronaldo (99) e Luis Alberto (97) a rappresentare la massima serie italiana. Chiude la rassegna la Ligue 1, ultima a essere comparsa tra i TOTSSF, che sfodera i grossi calibri con Neymar (98), Mbappè (98) e Ben Yedder (97).

Queste sono solo previsioni di quello che potrebbe essere il TOTSSF Ultimate, con Electronic Arts che potrebbe quindi decidere di dividere in maniera diversa i posti disponibili attingendo ai vari campionati. Chiaro è che una selezione così variegata, con nazionalità facilmente ibridabili, ingolosirebbe non poco i fan della community.

E quali sarebbero le vostre carte preferite? Diteci la vostra nei commenti.