Problemi TIM oggi 5 giugno: Internet fisso non va, la rete fibra non funziona

Si fanno sotto alcuni problemi TIM oggi 5 giugno per quanto riguarda la fibra, che in alcune zone non sembra funzionare. Le prime segnalazioni raccolte su ‘downdetector.it‘ rivelano di guasti localizzati in specifiche aree, per lo più collocate in Sicilia (Catania, Caltanissetta e Messina). Probabile i problemi TIM di oggi 5 giugno siano dovuti ad un disguido tecnico occorso solo localmente, e che dunque non interessi tutta l’Italia, ma solo la regione sicula in particolare. Come sopra vi dicevamo, gli utenti si lamentano principalmente di Internet fisso con fibra, che sembra non funzionare per cause ancora da definire. Siamo certi che il reparto tecnico sia già stato allertato affinché intervenga per risolvere i probleim TIM di oggi 5 giugno palesatisi soprattutto per la rete fibra (Internet fisso).

La rete mobile del gestore blu non pare essere rimasta impattata dal malfunzionamento, a riprova del fatto che i problemi TIM di cui alcuni utenti si stanno lamentando nella giornata di oggi 5 giugno siano relativi soltanto ad Internet fisso, e più in particolare nell’utilizzo della fibra FTTH (le zone interessate dal guasto, come già detto, appaiono localizzate in Sicilia, con la stragrande maggioranza delle segnalazioni provenienti da Catania). A questo punto viene facile pensare che la disfunzione sia da attribuire ad un disservizio palesatosi in qualche centrale del luogo, magari dovuto al maltempo che si è abbuttato nel nostro Paese a partire dalle prime ore di questa giornata. Se così fosse siamo certi che il reparto tecnico interverrà il prima possibile per risolvere i problemi TIM di oggi 5 giugno.

AGGIORNAMENTO 15.23: la situazione pare ancora non essere rientrata, e le segnalazioni dei problemi TIM del 5 giugno provenire sempre, o almeno nella maggior parte dei casi, dalla regione Sicilia (fibra assente, è di questo che si lamentano gli utenti coinvolti), anche se qualcuno ha fatto sentire la propria voce anche da Lecco (potrebbe trattarsi di un episodio sporadico e comunque non collegato al disturbo generalizzato di cui vi stiamo parlando oggi).