NCIS 17 non va in onda oggi, il ritorno di Ziva ha chiuso la prima parte della serie: quando tornerà su Rai2?

NCIS 17 oggi, 5 giugno, non va in onda e lo stesso succederà anche nelle prossime settimane perché questa volta non si tratta di una pausa di una o due settimane ma di una vera e propria sospensione. Chi conosce e segue la programmazione dei crime su Rai2 sa bene che questo momento arriva sempre e anche questa volta è successo lo stesso. Gli episodi dedicati al ritorno di Ziva hanno chiuso il cerchio intorno alla prima parte di stagione e adesso tutto è rimandato a dopo l’estate.

Al momento non c’è ancora una data ufficiale per il ritorno di NCIS 17 su Rai2 ma quello che sappiamo è che il periodo previsto è tra settembre e ottobre. A quel punto su Rai2 non sono torneranno Gibbs e i suoi ma ritroveremo anche le altre serie di punta della seconda rete Rai ovvero NCIS Los Angeles 11, The Rookie 2, FBI 2 SWAT 3. I famosi crime dovrebbero ancora occupare il fine settimana quindi i giorni tra venerdì, sabato e domenica mentre The Good Doctor 3, anch’essa slittata a settembre, dovrebbe impegnare quella del martedì.

A causa dello stop alle riprese di molte fiction a causa dell’emergenza Coronavirus sembra che Rai2 sia pronta ad aprire la prossima stagione televisiva con un pieno di serie tv pronte a tappare i buchi lasciati non solo dalle produzioni italiane ma anche da quegli show, vedi Pechino Express o Il Collegio, di cui non si conoscono ancora le date delle riprese e, quindi, della messa in onda.

NCIS 17 tornerà in onda da settembre ripartendo proprio da dove è rimasta ovvero con gli episodi della seconda parte di stagione in cui dovremo fare di nuovo a meno di Ziva, in partenza, ma non dei casi che metteranno a dura prova Gibbs e i suoi. A partire da oggi andranno in onda i film gialli e, in particolare, Sabbia Rosso Sangue in cui alla fine di una festa sulla spiaggia, Jule, una studentessa, viene trovata uccisa. Il principale indiziato è Sven, il figlio di Hella Christensen, un’ex agente di Polizia, già scossa per la recente separazione.