L’esclusiva PS4 Pro di The Last of Us 2 solo da GameStop: prezzo e come prenotarla

Il grande giorno di The Last of Us 2 è sempre più vicino. Il preannunciato capolavoro plasmato dai “cagnacci” di Naughty Dog sbarcherà infatti su PlayStation 4 e sulla più potente PlayStation 4 Pro il prossimo 19 giugno, dopo tutta una serie di rinvii e polemiche in fase di sviluppo. Considerata la qualità del primo capitolo – classe 2013 – e l’inossidabile esperienza del team di sviluppo californiano, sono in tantissimi tra gli appassionati ad attendere al varco il titolo, così da vivere in prima persona le disavventure post apocalittiche dei redivivi Ellie e Joel.

The Last of Us 2, PS4 Pro Limited Edition in esclusiva da GameStop

Se è dunque vero che The Last of Us 2 è uno dei titoli più caldi del 2020 – non solo per i fedelissimi PlayStation -, Sony ha ben pensato di festeggiare annunciando pure una PS4 Pro in edizione limitata dedicata al videogame survival. La console sarà disponibile sempre il 19 giugno 2020, anche in Italia. Per gli appassionati tricolore, la “grande S” ha stretto una partnership con GameStop, unico rivenditore in cui la troverete in esclusiva – può già essere preordinata sia in negozio che online, in particolare fiondandovi a questo indirizzo.

Il prezzo qui in Italia da GameStopZing è di 409,98 euro. All’interno della confezione è presente una PlayStation 4 Pro con hard disk da 1TB e personalizzata con il logo del gioco e il tatuaggio di Ellie, un controller DualShock 4 – anche lui personalizzato -, una copia di The Last of Us 2 e un codice per riscattare vari contenuti digitali tra cui avatar e tema dinamico. Questa edizione del device nipponico è realmente limitata e disponibile in pochi pezzi, dunque il nostro consiglio è quella di preordinarla se non volete lasciarvela scappare. In aggiunta, vi ricordiamo che GameStop offre il ritiro nel punto vendita più vicino oppure la consegna a domicilio nei punti vendita di tutta Italia aperti – potete consultare la mappa degli store aperti sul sito.