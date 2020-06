Il finale di The Walking Dead 10 sarà sconvolgente: ecco cosa possiamo aspettarci

Gli appassionati lo sapranno bene, il finale di The Walking Dead 10 non è mai andato in onda. A causa della pandemia da Coronavirus, sono tantissime le produzioni seriali che sono state costrette a fermarsi o a stravolgere la propria programmazione, e il season finale dello show post apocalittico – la cui messa in onda era prevista per lo scorso 12 aprile, per poi essere rimandata a data da destinarsi – è solo una delle tante “vittime illustri”.

The Walking Dead 10, Greg Nicotero sul finale di stagione

Le ultime indiscrezioni danno comunque la sedicesima puntata di The Walking Dead 10 pronta per ottobre, per un’attesa che si prospetta ancora lunga per fan e curiosi. E che oggi viene resa un po’ più dolce dalle recenti dichiarazioni di Greg Nicotero, addetto agli effetti speciali e executive producer della serie TV di casa AMC. Stando alle sue parole, riportate dal sito Comicbook, l’ultimo appuntamento con la decima stagione sarà realmente imperdibile, con emozioni che colpiranno al cuore tutti i “DEADicated”:

Le persone rimarranno senza parole, gli cadrà la mascella per lo stupore. Ciò che rende grandioso il nostro show è che Angela Kang ha previsto ogni singolo dettaglio ed è riuscita a cogliere l’essenza della storia spingendola sempre avanti. Nell’ultimo episodio abbiamo lasciato Beta e l’orda alle prese con l’assedio della torre e nel finale assisteremo all’epilogo della vicenda.

Resta dunque lecito attendersi momenti al cardiopalma nell’epilogo di The Walking Dead 10, soprattutto ora che i protagonisti sono chiamati a fronteggiare un gigantesco e inarrestabile esercito di non morti. Anche Maggie, interpretata dall’amatissima Lauren Cohan, è pronta a tornare a combattere dopo un lungo periodo di assenza, dando il via ad un filone narrativo che promette di essere nuovo e rivoluzionario. La conferma arriva dallo stesso Nicotero:

Molti protagonisti rivolveranno le questioni in sospeso durante il finale, in cui abbiamo intenzione di gettare le basi anche per i futuri avvenimenti. Ci sarà molto da fare per Daryl, Negan, Beta e Carol. Credo che sia stato già rivelato che Maggie tornerà nel finale e che questo influirà sulle vicende di The Walking Dead 11: gli ultimi due minuti del finale lasceranno tutti senza fiato

Insomma, le premesse paiono davvero esplosive. Anche voi non vedete l’ora di sapere cosa succederà nel season finale della decima stagione di The Walking Dead?