Il 5 agosto l’uscita di Samsung Galaxy Note 20 e Fold 2? Non solo

Il 5 agosto potrebbe essere il giorno pianificato per l’uscita del Samsung Galaxy Note 20 ma anche del Samsung Galaxy Fold 2. Non c’è ufficialità dell’appuntamento ma la fonte Phone Arena riporta la soffiata hi-tech di un noto leaker Ice Universe. A quest’ultimo si attribuisce una storica autorevolezza nel rilascio di anticipazioni importanti.

L’evento Unpacked Samsung in piena estate non è certo una novità del 2020. Da anni, intorno alla data del 15 agosto, il produttore pianifica un evento speciale per il rilascio di nuovo hardware. Quest’anno i dubbi relativi alla manifestazione riguardano la pandemia Covid-19 ancora non debellata. Che si tratti di un evento con pubblico o solo in streaming mondiale, tuttavia, la presentazione della nuova serie phablet ma anche del pieghevole non dovrebbe mancare, esattamente fra due mesi.

Oltre all’uscita proprio dei Samsung Galaxy Note 20 (nella versione standard, Plus e Ultra), si attende tanta altra roba proprio per il prossimo 5 agosto o in una data prossima a quella ora ufficiosa. L’appuntamento sarebbe pensato anche per il lancio del nuovo pieghevole Galaxy Fold giunto alla sua seconda generazione. Come raccontato nei giorni scorsi, si tratterebbe di un’uscita in grande stile e non limitata a pochi esemplari come nel caso della prima edizione del device. Il prezzo del dispositivo continuerebbe ad essere abbastanza sostanzioso, intorno ai 2000 euro.

Altra carne a cuocere, sempre per la presunta presentazione del prossimo 5 agosto. Nello stesso appuntamento estivo, potrebbe essere presentata anche la versione 5G del Galaxy Z Flip, ossia dell’altro pieghevole a conchiglia del produttore sudcoreano. Il device sta comunque registrando un discreto successo di vendite in alcuni paesi del mondo. Ancora, ci si aspetta anche il lancio di una nuova generazione di tablet, nei modelli Tab S7 e S7 Plus. Da ultimo, ma non meno importante, sarebbe prevista anche l’uscita del nuovo smartwatch Galaxy Watch 2. Insomma, un appuntamento da non perdere, neanche se già in vacanza nei primi giorni di agosto.