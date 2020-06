Da Animali fantastici – I crimini di Grindelwald a Super 8: ecco i migliori film in onda venerdì sera

Ci avviciniamo alla fine della settimana. Dopo Gravity e Opera Senza Autore, entrambi andati in onda ieri sera, anche oggi in TV ci saranno dei film molto interessanti e perfetti per tutti i gusti, partendo da Super 8 e Animali fantastici – I crimini di Grindelwald.

La fantasia nel cinema

Super 8 è il terzo film di J.J. Abrams, un regista che è riuscito a ispirarsi ai grandi della fantascienza ed elaborare una visione propria. Il regista, conosciuto anche per Star Trek, Into Darkness – Star Trek e Star Wars: L’ascesa di Skywalker, nel 2011 lavorò a una pellicola che riscosse un ottimo successo. Ambientata nel 1979, Super 8 segue un gruppo di ragazzini che, con in mano una videocamera e mentre giravano un filmato, si trovarono a dover fare i conti con un terribile incidente ferroviario. I giovani appassionati di cinema scopriranno ben presto che dietro a quel fatto si nascondeva una creatura extraterrestre.

Abrams, dunque, realizza una pellicola che rappresenta una sua personalissima visione del cinema di Steven Spielberg – che è uno dei produttori. In Super 8 troviamo sia le tematiche dei film di Spielberg, che quelle di J.J. Abrams. Così come aveva fatto con il pilot della serie TV Lost, il cineasta decide di rappresentare metaforicamente le paure e i sentimenti degli esseri umani – spesso utilizzando alcune figure mostruose. A differenza di ciò che Spielberg volle presentare in Incontri Ravvicinati Del Terzo Tipo, ovvero la spasmodica attesa di alieni “buoni”, in Abrams ci sono delle creature spaventose, specchio degli uomini. Questo lungometraggio andrà in onda alle 21:10 su Paramount Channel.

Animali fantastici – I crimini di Grindelwald, che sarà trasmesso su Premium Cinema alle 21:15, è il secondo capitolo della saga dedicate alle creature magiche create da J.K. Rowling, l’autrice di Harry Potter. Ci troviamo davanti a un film di passaggio che punta tutto sui colpi di scena e sulla spettacolarità degli “Animali fantastici”. Effetti visivi che, come di consueto nella saga, sono un vero e proprio piacere per gli occhi. In questo capitolo è evidente il legame con Harry Potter – ricordiamo che si tratta di un prequel e spin-off della saga. Mentre nel primo film erano presenti solo alcuni riferimenti pronunciati dal protagonista, in questo sequel troviamo alcuni iconici personaggi della saga dedicata la mago, tra cui l’elfo Dobby, una giovane McGonagall e Silente. Quest’ultimo, interpretato da un convincente Jude Law, ha un ruolo fondamentale nella trama. In Animali Fantastici 2, Albus Silente decide di chiamare in suo aiuto un ex studente, Newt Scamandro, per contrastare i piani di Grindelwald (interpretato da Johnny Depp). Il film è più maturo rispetto al predecessore e le tematiche trattate sono spesso importanti. L’anziano e saggio Silente che siamo stati abituati a vedere in Harry Potter lascia il posto a un mago ambiguo, carismatico e sicuro di sé. Alla regia torna David Yates, che aveva diretto il primo capitolo e alcuni film della saga di Harry Potter.

Divertirsi grazie ai film

Dalla canzone All Star degli Smash Mouth alla rielaborazione di alcune tra le favole più conosciute: Shrek è un film d’animazione unico, capace di diventare un vero e proprio fenomeno globale. Dopo questo apripista, anche altri film hanno provato, se pure con un successo nettamente inferiore, a creare delle parodie dei personaggi delle fiabe. La pellicola del 2001 – che ha anche vinto il Premio Oscar come Miglior film d’animazione – segue le vicende dell’orco Shrek e del suo “compagno” di viaggio Ciuchino. I due vengono scelti da Lord Farquaad per salvare la Principessa Fiona, prigioniera dentro una torre custodita da un drago.

In questo mondo fatato non convenzionale, quello che solitamente nelle fiabe è l’antieroe si troverà a ricoprire il ruolo di prode cavaliere. Andrew Adamson, il regista, decide di colpire alcuni classici, tra cui anche quelli Disney, creando una pellicola piena zeppa di imprevedibili situazioni. E sì, è un film per tutta la famiglia: i più piccoli potranno divertirsi con i buffi personaggi che popolano questo mondo; i più grandi scopriranno uno tra i disegni animati più politicamente scorretti di sempre. Questo film animato andrà in onda su Sky Cinema Family alle 21:00. E bisogna dare, in questo caso, ragione a Shrek, quando dice “A volte le cose sono molto di più di quello che appaiono”.

Una volgarità smodata da cinema demenziale e imprevedibili pieghe romantiche: è la ricetta apparentemente contraddittoria di 2 Single A Nozze, una divertente commedia con Owen Wilson e Vince Vaughn, un duo vincente. Diretta da David Dobkin – regista che ha collaborato con Netflix per Eurovision Song Contest – La storia dei Fire Saga – la pellicola ha una sceneggiatura a tratti prevedibile nella parte iniziale, ma la trama è comunque godibile e scorrevole. I protagonisti sono John e Jeremy, due single che decidono di infiltrarsi ai matrimoni per “conquistare” le ragazze presenti. Un incontro spingerà però John a cambiare il proprio atteggiamento: si tratta del vero amore? 2 Single A Nozze potrà essere recuperato (o rivisto) su Mediaset 20, alle ore 21:12.

Film italiani

Notti Magiche, il film diretto da Paolo Virzì, sarà trasmesso in prima TV su Rai 3 alle 21:20. Durante la notte in cui l’Italia venne eliminata dai mondiali di calcio del ’90, il cadavere di un produttore cinematografico viene ritrovato nel Tevere. I tre indiziati sono degli aspiranti sceneggiatori, che durante la notte in caserma ripercorrono un’incredibile stagione cinematografica italiana. Virzì, reduce da Ella & John – The Leisure Seeker (il suo primo film in lingua inglese) torna in Italia, con una commedia dai toni tesi. Il film di Virzì è utilizzato per parlare del cinema stesso. Notti Magiche fa anche riflettere il pubblico: tutto può terminare, anche le cose che per noi contano – utilizzando come simbolo lo stesso mondiale di calcio “Italia ‘90”, dietro il quale si legge metaforicamente la fine di un pezzo, glorioso e un po’ miserabile, di storia del cinema italiano. Virzì, coadiuvato in sceneggiatura da Francesca Archibugi e Francesco Piccolo, attinge alle sue memorie di giovane apprendista alla scuola dei maestri e ritrae un mondo di personaggi dietro cui si possono indovinare i volti di coloro i quali hanno reso grande il nostro cinema. E così al grottesco, si mescola un po’ di nostalgia. Un film che all’uscita fu stroncato quasi all’unanimità. E che sarà invece il caso di rivalutare.

Un racconto toccante e delicato

Su Rai Movie, alle 21:10, andrà in onda Still Alice, scritto e diretto da Richard Glatzer e Wash Westmoreland e basato sul romanzo di Lisa Genova. La protagonista è la professoressa di linguistica Alice Howland. La donna scoprirà una verità che cambierà per sempre la sua vita: gli viene infatti diagnosticata una forma presenile di Alzheimer di matrice genetica. Un racconto che offre la possibilità di raccontare una patologia che colpisce milioni di persone in tutto il mondo.

A interpretare la protagonista è stata Julianne Moore, un’attrice che è riuscita a creare uno stile recitativo immediatamente riconoscibile, che rappresenta con evidenza e chiarezza i sentimenti dei personaggi grazie al dosaggio dei segni espressivi. Grazie a questo ruolo riuscì a vincere il Premio Oscar riservato alla Miglior attrice protagonista. Nel suo volto, scena dopo scena, è possibile distinguere chiaramente i diversi stati d’animo che potrebbero attraversare una persona che si trova a dover vivere l’esperienza di Alice Howland. Lisa Genova, l’autrice del romanzo a cui il film si ispira, è una neuroscienziata, assicurando dunque che la storia venga narrata da un’esperta.