Emma e Mika giudici a X Factor 2020, l’indiscrezione prima dell’annuncio

Emma e Mika giudici a X Factor 2020. A riportare l’indiscrezione è davidemaggio.it, che anticipa l’annuncio ufficiale di martedì 9 giugno a E Poi C’è Cattelan. L’artista salentina era stata data come papabile anche per l’edizione 2020.

I nomi degli altri giudici non sono ancora noti, con Emma e Mika che spuntano come primi nomi della nuova edizione, ancora sotto la conduzione di Alessandro Cattelan. Indiscrezioni permettendo, i nomi della giuria saranno rivelati durante la diretta del programma di Sky Uno.

Emma viene dal rilascio dell’ultimo album Fortuna, che avrebbe dovuto presentare durante il concerto all’Arena di Verona del 25 maggio. Lo spettacolo live è stato annullato per evitare assembramenti e per diminuire il contagio da Coronavirus, mentre i concerti in autunno rimangono formalmente in piedi.

Per l’artista salentina, non sarebbe la prima volta. Emma ha partecipato più volte ad Amici di Maria De Filippi come coach ma anche come giudice del talent di Canale5. Il suo nome era stato dato per certo anche per le edizioni passate, ma l’ingaggio non si era concluso ufficialmente.

Mika ha invece appena rilasciato il nuovo album di inediti che ha presentato durante il lungo tour che ha condotto nei palasport tra novembre e dicembre. L’artista libanese avrebbe dovuto raggiungere tutto il mondo, ma i concerti sono stati annullati a causa dell’emergenza Coronavirus attualmente in corso.

In questo caso, si tratta di un ritorno. Mika è stato infatti giudice di X Factor per diverse edizioni. L’artista ha così conquistato il pubblico italiano, che da quel momento l’ha definitivamente adottato come artista ma anche come conduttore. Tra il 2016 e il 2017, Mika ha condotto il suo one man show su Rai2, per due edizioni consecutive.

Rimangono da annunciare due nomi, quello del giudice uomo e del giudice donna. Si potrebbe trattare di una riconferma dei giudici già in carica nelle passate edizioni, come Mara Maionchi e Samuel, ma si attende ancora la conferma ufficiale a E Poi C’è Cattelan il 9 giugno.