Come ha passato la quarantena Patrick Dempsey, dal diploma della figlia Talula alla serie della moglie Jillian

Mentre in Italia debuttava Diavoli, la serie di cui è protagonista insieme ad Alessandro Borghi, Patrick Dempsey trascorreva la sua quarantena in California con la famiglia.

L’attore ha raccontato come ha passato il periodo di isolamento domestico insieme alla moglie e ai figli in un video per TAGHeuer, il marchio di orologi svizzeri di cui è testimonial.

Perlopiù la quarantena di Patrick Dempsey è trascorsa all’insegna del relax in famiglia, del cibo, delle risate con i figli, delle news sulla pandemia ma anche della riscoperta del valore del tempo, particolarmente prezioso per chi come lui è sempre in viaggio, come spiega in questo botta e risposta realizzato nel giardino di casa.

Ma l’attore si è anche prestato a fare da modello per la moglie Jillian Dempsey, celebre truccatrice e guru di bellezza per molte star di Hollywood, che ha recentemente lanciato una serie sulla sua app FYFE Beauty.

Con la sua serie Shelter-in-Place, dedicata a consigli sulla routine di bellezza e cura del corpo, la Dempsey ha coinvolto anche la sua famiglia nel periodo dell’isolamento imposto dal Coronavirus. Ed ecco che Dempsey ha fatto da modello per un tutorial su come coprire i capelli bianchi, mentre i figli della coppia hanno posato come modelli per alcune foto, rigorosamente con mascherina.

Questo periodo di isolamento domestico ha confermato la solidità della coppia: i due si sono sposati nel 1999 in una fattoria di famiglia dell’attore, nel Maine, e hanno avuto tre figli, Talula nel 2002, e i gemelli Sullivan Patrick e Darby Galen nel 2007. Proprio in questo periodo, peraltro, la famiglia ha festeggiato il diploma della primogenita.

Una crisi coniugale nel 2015 sembrava aver spinto la coppia al divorzio, peraltro proprio nel periodo del turbolento addio di Dempsey alla serie Grey’s Anatomy in cui ha militato per dieci anni nei panni di Derek Shepherd, ma poi la separazione si è rivelata solo temporanea e la coppia è tornata felicemente insieme.

Ovviamente nel frattempo Dempsey non ha smesso di occuparsi di beneficenza, in particolare raccogliendo fondi per il suo Dempsey Center che fornisce cure specializzate a malati di cancro e assistenza alle loro famiglie.

In light of COVID-19, the @DempseyCenter is working to provide those impacted by cancer with online resources. Join me in supporting this important cause & you could win the electric Porsche Taycan Turbo, $20,000 and a trip to meet me in LA. GO: https://t.co/oS8SBOxmIC pic.twitter.com/RGUB7zGiaC — Patrick Dempsey (@PatrickDempsey) May 6, 2020

Con la serie Diavoli Dempsey debutterà su The CW nella prossima stagione: il thriller finanziario di Sky Original è stato acquistato dalla rete per il mercato americano, mentre a Milano gli sceneggiatori lavorano già alla seconda stagione.