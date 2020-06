Chromatica di Lady Gaga primo in una classifica Fimi senza concorrenza, mentre punta alla vetta di Billboard 200

Un primato prevedibile, anche perché non c’era molta concorrenza: Chromatica di Lady Gaga debutta dritto dritto in prima posizione nella classifica Fimi degli album più venduti in Italia, che rileva le vendite nella settimana dal 29 maggio al 5 giugno.

Gaga svetta in Fimi davanti a Scusate se Esistiamo di Dani Faiv e Il Mio Gioco Preferito (Parte Seconda) di Nek, che è la seconda nuova entrata più alta della settimana. Il singolo Rain On Me, che ha fatto da traino al disco di Gaga negli Stati Uniti e nel resto del mondo, è quindicesimo nella classifica dei singoli più venduti in Italia.

Classifica Fimi del 5 giugno 2020

Ma la grande attesa di Gaga è tutta per la prossima classifica Billboard 200, che sancirà senza dubbio il suo nuovo debutto al vertice. Per sapere se Chromatica di Lady Gaga diventerà il sesto album della popstar a conquistare il primo posto della Billboard 200 bisognerà aspettare il 7 giugno, quando saranno pubblicate online le rilevazioni della prima settimana sul mercato dell’album. Si prevede che Chromatica abbia venduto oltre 250.000 unità negli Stati Uniti dal 29 maggio, giorno del suo debutto in tutto il mondo, al 4 giugno. D’altronde il precedente disco solista di Gaga, Joanne, aveva esordito al numero 1 con “sole” 201.000 copie vendute, dunque il primato di Chromatica non sarà una sorpresa.

A fare da traino al praticamente certo primo posto in classifica di Chromatica di Lady Gaga è Rain On Me: il secondo singolo estratto dall’album, in duetto con Ariana Grande, ha debuttato al n. 1 della Billboard Hot 100, la classifica dei singoli negli Stati Uniti, ed è attualmente al terzo posto dei brani più ascoltati su Spotify nel mondo. Si tratta del quinto singolo di Lady Gaga a raggiungere il primo posto negli Stati Uniti, dopo Just Dance, Poker Face, Born This Way e Shallow.

Il successo di questa partnership, assolutamente prevedibile visto l’incontro inedito tra le due regine del pop americano degli ultimi anni, è anche nei numeri del video del duetto, che vede anche la partecipazione di Ariana Grande: la clip ufficiale di Rain on Me ha raggiunto e superato rapidamente quota 40 milioni di visualizzazioni su Youtube.