Chi è la fidanzata di Stash Fiordispino dei The Kolors? Chi è la compagna di Stash? Ce lo state chiedendo in molti dopo l’annuncio della gravidanza.

Il cantante dei The Kolors, in diretta su Canale 5, nella finale di Amici Speciali, è stato il protagonista di un momento gossip voluto da Maria De Filippi.

Da sempre particolarmente riservato, Stash Fiordispino non ha mai presentato le sue ragazze sin via ufficiale e la situazione non è ancora cambiata. Nell’annunciare che Stash diventa papà, infatti, Maria De Filippi non ha accennato in alcun modo alla compagna del cantante per rispettare la privacy della coppia.

Tuttavia siete in moltissimi a chiederci chi è la fidanzata di Stash Fiordispino dei The Kolors dopo la pubblicazione di questo articolo che riporta la conferma ufficiale del bimbo in arrivo.

Noi di OM abbiamo fatto qualche ricerca ma abbiamo deciso di non svelare in questo articolo l’identità della fidanzata di Stash Fiordispino, nel rispetto della privacy di tutti.

Quello che vi possiamo dire è che la ragazza che ha deciso di condividere la vita sentimentale con Stash è molto bella e si chiama Giulia. Dalle nostre prime ricerche, sembra sia una giornalista televisiva del centro Italia, forse migrata al nord per esigenze lavorative.

La coppia è sempre stata molto riservata: non ha mai condiviso immagini insieme e non si è mai esposta pubblicamente. Noi di OM intendiamo rispettare la privacy di Stash, della sua ragazza e del bimbo in arrivo ed è ciò che invitiamo a fare anche a tutti i fan dei The Kolors che nelle ultime ore hanno invaso Twitter portando “Stash” tra le tendenze italiane pochi minuti dopo l’inizio della finale di Amici Speciali.

Non si tratta di Carmen Fiorentino, la precedente storia d’amore di Stash di cui la rete ha abbondantemente parlato. I due non sono tornati insieme.

Il messaggio di Stash sui social:

Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato… come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso! E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita… Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto.

Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!