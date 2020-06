Cast e personaggi di Tredici 4 su Netflix il 5 giugno, l’ultima stagione riparte dal caso di Monty

Al via Tredici 4 su Netflix: da oggi, 5 giugno, arriva l’ultima stagione della serie più chiacchierata degli ultimi anni. 13 Reasons Why, basato sul romanzo di Jay Asher, è prodotto dal 2017 e inizialmente era nato come miniserie autoconclusiva.

Fin da subito, Tredici ha affrontato svariate polemiche sia per i temi trattati che per il modo crudo in cui vengono rappresentati sullo schermo: dall’immagine grafica del suicidio di Hannah Baker (poi rimosso da Netflix in seguito alle numerose accuse ricevute) alla violenza sessuale (prima di Hannah, poi di Tyler nella seconda stagione). Tra gli altri argomenti affrontati c’è quello legato all’uso delle armi, con la sparatoria nella scuola sventata da Clay e i suoi amici.

Tredici 4 su Netflix riparte proprio dai nostri protagonisti che avranno a che fare con i traumi del caso di Bryce Walker e di Montgomery de la Cruz. Quest’ultimo, già condannato per l’accusa di violenza sessuale di primo grado, è stato incastrato da Clay e gli altri, facendo ricadere la colpa dell’omicidio di Bryce su di lui. A quel punto, Monty decide di farla finita in carcere.

Nella quarta stagione, Clay, Ani, Alex, Jessica e il resto del gruppo affronteranno le conseguenze delle loro azioni dato che hanno condannato un innocente. Ma qualcuno è disposto a scoprire la verità. In città, infatti, si presenta Winston, ex amante di Monty, che è pronto a fornirgli un alibi che lo scagionerebbe da ogni accusa.

Nel cast e personaggi di Tredici 4 su Netflix, Dylan Minnette nei panni di Clay Jensen, nonché narratore della serie; Christian Navarro è Tony Padilla, amico di Clay, molto onesto e leale; Alisha Boe è Jessica Davis, fidanzata di Justin e attivista per denunciare la figura degli atleti i cui stupri sono protetti o ignorati; Brandon Flynn è Justin Foley, star del basket e fidanzato di Jessica; è stato adottato dai Jensen per tirarlo fuori dalla prigione; Miles Heizer è Alex Standall, colpevole della morte di Bryce; Ross Butler è Zach Dempsey, uno dei migliori giocatori di basket della scuola.

Devin Druid interpreta Tyler Down, fotografo della scuola spesso bullizzato dai suoi compagni; subisce violenza da Montgomery; Amy Hargreaves è Lainie Jensen, madre di Clay; Josh Hamilton è Matt Jensen, padre di Clay.

Grace Saif, new entry della scorsa stagione, torna a ricoprire il ruolo di Amorowat Anysia “Ani” Achola, attuale fidanzata di Clay; Deaken Bluman entra a far parte del cast regolare nella parte di Winston Williams, amante segreto di Montgomery,è in sua compagnia quando Bryce viene ucciso, e di conseguenza l’unico a poter testimoniare la sua innocenza.

Justin Prentice tornerà nei panni di Bryce Walker, odiato compagno di scuola di Clay e gli altri, in qualità di guest star; anche Timothy Granaderos torna a interpretare Montgomery de la Cruz in qualità di guest star.

La quarta stagione è composta da dieci episodi, tre in meno rispetto le precedenti. Ecco il trailer ufficiale: