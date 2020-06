Bonus bici anche da Carrefour: tanti monopattini elettrici in offerta fino al 26 giugno

Il bonus bici Carrefour sposa il decreto Rilancio del Governo italiano. Ed in particolare la sezione dedicata alla mobilità, che punta tutto su modalità più agevoli ed ecologiche per spostarsi in città – tra i piccoli e i grandi centri abitati del nostro territorio. Grazie al bonus, come già saprete, è possibile ottenere un contributo pari al 60% della spesa sostenuta e, in ogni caso, in misura non maggiore di 500 euro per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, monopattini elettrici e altri veicoli per la mobilità a propulsione prevalentemente elettrica a uso individuale. Il tutto in due fasi: nella prima sarà il cittadino a essere rimborsato del 60% della spesa sostenuta, nella seconda il cittadino pagherà al negoziante aderente solo il 40% del prezzo totale, con il rimborso che andrà direttamente al venditore.

Ecco allora che il bonus bici Carrefour mette sul piatto tante offerte piuttosto interessanti concentrate sui monopattini elettrici, come potete verificare voi stessi sulla pagina dedicata alla mobilità elettrica sul sito ufficiale della catena. Tra gli sconti più allettanti, troviamo prima di tutto lo Xiaomi Mi Electric Scooter, proposto a 349 euro. Il monopattino dell’azienda cinese è leggerissimo e maneggevole, e può raggiungere un massimo di 25 chilometri orari in velocità. Abbiamo pure il Nilox DOC ECO 3, venduto da Carrefour al prezzo di 199 euro, e che può raggiungere al massimo una velocità di 12 chilometri orari. Nel trittico non manca il Medion Scooty, che dai 249 euro di listino passa anche lui a 199 euro – per un risparmio effettivo del 20%.

Vi ricordiamo che le offerte bonus bici Carrefour sono già attive sia in negozio che online tramite acquisti in eCommerce, e che saranno valide fino al prossimo 26 giugno. Il bonus è rivolto solo ai residenti delle città capoluogo di regione e di provincia, ma anche delle Città Metropolitane (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia) e dei comuni con oltre 50mila abitanti.