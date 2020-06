Arriva il televoto ad Amici Speciali: numeri e codici per votare il vincitore

Arriva il televoto ad Amici Speciali: a scegliere il vincitore del programma sarà il pubblico sovrano attraverso l’invio di sms.

La decisione finale, dunque, è interamente nelle mani del pubblico da casa che potrà scegliere chi votare solo tra i 4 finalisti rimasti in gara.

Ricordiamo infatti che stasera vedremo le esibizioni di tutti i concorrenti, 12 in totale, 5 per il ballo e 7 per il canto. Sarà possibile scegliere il vincitore, però, solo tra i 4 finalisti, che si contenderanno il titolo di campione della prima edizione di Amici Speciali.

Come votare

Il pubblico sovrano potrà votare attraverso l’invio di un sms al numero 477.000.1. Nel messaggio bisognerà indicare il codice del concorrente che si intende sostenere.

Tali codici verranno comunicati in diretta da Maria De Filippi durante la finale di Amici Speciali, venerdì 5 giugno.

Alessio: codice 01

Umberto: codice 02

Il pubblico potrà votare i 4 finalisti: Michele Bravi, Irama, Alessio Gaudino e Umberto Gaudino.

La giuria

In studio ci sarà come sempre la giuria composta da Eleonora Abbagnato, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Giorgio Panariello, pronti a fornire giudizi sia per il canto che per il ballo.

Confermata è la giuria delle radio: Anna Pettinelli (RDS), Alessandro Sansone (Radio 105), Daniela Cappelletti (Radio Italia) e Federica Gentile (RTL 102.5).

Beppe Vessicchio interverrà in caso di pari merito. In rappresentanza dei docenti della scuola ci saranno Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Gli ospiti della finale di Amici Speciali

Ad Amici Speciali arriva anche un ospite: J-Ax sarà in studio per presentare il suo nuovo singolo, dal titolo Una Voglia Assurda. Sarà il primo ed unico ospite di Amici Speciali.

Il caso Stash e The Kolors

Stash e i The Kolors erano tra i finalisti ufficiali di Amici Speciali. A poche ore dalla finale, Stash ha annunciato il ritiro del gruppo che non disputerà la finale. I The Kolors sosterranno comunque gli altri concorrenti e si esibiranno stasera ma non in gara per il trofeo finale. Al loro posto è subentrato il ballerino Umberto Gaudino, equilibrando la finale tra canto e ballo (2 ballerini e 2 cantanti).