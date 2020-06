Alba Flores nel finale di Vis a Vis El Oasis: oltre Saray anche un altro ritorno dal passato (trailer)

Vis a Vis El Oasis si appresta a concludersi su Fox in Spagna: lo spin-off della serie carceraria di Ivan Escobar ha diviso il pubblico e gli stessi fan sfegatati dello show nelle settimane di programmazione e ora punta a riconquistare terreno con il finale di stagione che è anche il finale definitivo della serie.

Dopo quattro stagioni e uno spin-off dedicato alle protagoniste Macarena e Zulema (Maggie Civantos e Najwa Nimri), Vis a Vis chiude il cerchio col ritorno di due personaggi dal passato, due volti di peso della serie originale che faranno la loro apparizione nell’ultimo episodio.

Lunedì 8 giugno Fox trasmette l’ottavo episodio di Vis a Vis El Oasis, con la resa dei conti tra la banda di Macarena e Zulema e il narcotrafficante a cui hanno rubato una corona di diamanti: il trailer del finale lascia preludere ad un bagno di sangue, oltre ad una chiusura della storia all’insegna dell’effetto amarcord.

Sono ben due le guest star dell’ultimo episodio che risponderanno a questo scopo. Torna in scena, attesissima, Alba Flores nei panni di Saray, in un flashback dal carcere che riguarda Zulema: l’apparizione della Nairobi de La Casa di Carta era stata annunciata al debutto dello spin-off come uno dei regali per il pubblico della cosiddetta “marea gialla”, anche se il suo sarà poco più di un cameo. Ma torna anche e l’attore Jesús Castejon che ha interpretato l’ispettore Damián Castillo nelle prime quattro stagioni, l’uomo responsabile della morte della madre di Macarena ma anche colui che l’ha aiutata ad affrontare la prigionia. Ed è sua la voce narrante del trailer del finale di stagione, in cui peraltro appare in un cimitero. A chi deve fare visita? Racconterà l’epilogo della rapina di Macarena e Zulema svelando chi è rimasta vittima del fuoco di Ramallah?

Nel trailer del finale di Vis a Vis El Oasis Castillo sembra tirare le fila del racconto: “Le persone che abbiamo incontrato possono essere classificate in due tipologie: quelle che hanno lasciato il segno su di noi e quelle che non lo hanno fatto” dice mentre appare sullo schermo un frame di Zulema e Saray.

Ecco le immagini del finale di stagione di Vis a Vis El Oasis, in onda lunedì 8 giugno in Spagna. La serie non ha ancora una data d’uscita su Netflix.