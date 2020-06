The Resident allo scontro con New Amsterdam 2 con tre nuovi episodi e una rivelazione sconvolgente su Conrad: anticipazioni 4 e 11 giugno

Un giovedì sera medical è quello che meritavano peccato che, nonostante lo streaming gratuito Rai e Mediaset, dovremo fare una scelta a partire dalle 21.10 circa optando per The Resident o per New Amsterdam 2. Il primo medical andrà in onda su Rai Premium con tre nuovi episodi dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana, seppur in replica, mentre il secondo prenderà il via intorno alle 21.30 su Canale5 con due episodi. Sceglieremo Max e i suoi mille problemi personali e di vita professionale o gli intrighi, gli scontri e le menzogne di Conrad e i suoi?

Chi alla fine opterà per The Resident si troverà davanti ad una mini maratona di tre episodi, il quarto, il quinto e il sesto della prima stagione, dal titolo “Crisi d’identità”, “Errore fatale” e “Costi quel che costi” in cui torneremo in corsia al fianco di Conrad, della bella infermiera Nic e con Devon che la scorsa settimana è riuscito a superare il suo primo giorno da solo mettendo a rischio la sua stessa carriera. I problemi per loro non mancheranno così come per i pazienti che si presenteranno al Chastain Park.

Ma cosa succederà negli episodi in onda oggi, 4 giugno, di The Resident? La serie ripartirà da nuovi problemi causati dai forti tagli al budget all’accettazione del Pronto Soccorso. La sezione è finita nelle mani di un’infermiera poco esperta e questo manderà in tilt l’intero ospedale quando lei si dimostrerà subito incapace di gestire le emergenze.

Ai piani superiori non va meglio quando il dottor Bell e l’amministratrice dell’ospedale Claire, per sfruttare al massimo le sale operatorie, scelgono di adottare la pratica degli interventi multipli in cui ogni chirurgo viene chiamato ad operare su più pazienti contemporaneamente con un il risultato del tutto imprevedibile. Ci saranno nuovi errori e nuovi morti da piangere per questo?

Infine, arriverà una rivelazione sconvolgente su Conrad visto che l’imprenditore interessato ad investire nelle ricerche sperimentali della dottoressa Lane si rivelerà essere proprio suo padre, l’uomo che lo ha allontanato dalla madre e costretto a partire per l’Afghanistan.

The Resident tornerà poi la prossima settimana con tre nuovi episodi, il settimo, l’ottavo e il nono della prima stagione segnando il giro di boa e in cui gli scontri non mancheranno soprattutto quando Conrad affronta Lane per il piano di trattamento di un malato terminale di cancro. Le tensioni aumentano quando Jude si inserisce offrendosi di eseguire la procedura invasiva contro proprio il nostro dottore sta combattendo. Come andrà a finire?