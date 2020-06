Subito 250 euro di sconto sul prezzo di PS5 e Xbox Series X: l’offerta di GameStop

Il prezzo di PS5 e di Xbox Series X rimane ancora avvolto nel mistero. Mentre l’uscita delle due console next-gen resta fissata per la fine dell’anno in corso, Sony e la rivale Microsoft non hanno infatti ancora ufficializzato il costo dei due device, destinati non solo a raccogliere l’eredità delle attuali PlayStation 4 e Xbox One, ma anche a definire la prossima generazione del gaming. Quella che dovrà inevitabilmente fare da palcoscenico ad uno scontro serrato tra grafica incredibile – già vista la tech demo dell’Unreal Engine 5? -, prestazioni hardware, titoli in esclusiva e naturalmente servizi sempre più convenienti ed inclusivi.

Parlando di convenienza, in attesa che la “grande S” fissi un nuovo evento di presentazione della sua futura macchina da gioco – quello del 4 giugno è stato cancellato per sposare la causa Black Lives Matter -, è ora la catena GameStop a solleticare i palati di quanti attendono la next-gen con una promozione piuttosto interessante sul prezzo di PS5 e Xbox Series X. Si tratta di ben 250 euro di sconto sul prezzo finale. Le istruzioni per sposare l’offerta sono piuttosto semplici, e possono essere consultate direttamente sul sito istituzionale della catena.

Prezzo di PS5 e Xbox Series X scontato di 250 euro: come funziona l’offerta di GameStop

Sul portale di GameStopZing, infatti, si legge:

Acquista una console a scelta tra Xbox One X o PS4 Pro

Richiedi la prelazione sulla next-gen (Xbox Series X oppure PS5)

Versa un acconto di 150 euro

Attendi la email di conferma per finalizzare in negozio la prenotazione della nuova console

Offerta PlayStation 4 Pro Gamma, 1TB Aumentando le prestazioni e la potenza della CPU PS4 Pro rende...

I possessori di TV 4K potranno giocare tutti i titoli PS4 ad un...

Offerta Xbox One X - Console 1TB La grafica del gioco è veloce e dettagliata, con una larghezza di...

La GPU da 6 Teraflop offre ambienti 4K e personaggi realistici

Lo sconto di 250 euro verrà poi applicato immediatamente al lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X, portando indietro in negozio la propria PS4 Pro o Xbox One X, accompagnate da due giochi validi per la promozione. La sola prelazione non garantisce la prenotazione della macchina ma esclusivamente la possibilità di prenotarla prima degli altri. L’importante sconto sul prezzo di PS5 e di Xbox Series X da GameStopZing è valido solo fino al 30 giugno ed è riservato ai possessori della carta GSZ+. Cosa ne dite, ci farete un pensierino per compiere il grande salto nella next-gen?