Quando è la cover di Marco Mengoni per I Love My Radio

La cover di Marco Mengoni sta per arrivare. A bruciare l’anteprima è Earone, che rivela quali siano i prossimi progetti dell’artista di Ronciglione che è pronto a tornare con una cover che dà seguito a Duemila Volte, rilasciato a ottobre per lanciare il disco live dedicato al successo di Atlantico. Il brano fa parte dell’iniziativa I Love My Radio.

La data scelta è inusuale ed è quella dell’8 giugno. Il brano sarà quindi in rotazione radiofonica non di venerdì ma di lunedì, com’è accaduto per Mare Mare di Elisa, riletta in chiave elettronica. La notizia spiazza i fan, che non si aspettavano in un ritorno così imminente del loro idolo dopo il grande successo dell’ultimo album.

In questi giorni di quarantena, Marco Mengoni ha passato poco tempo sui social ma è stato uno dei protagonisti di Musica Che Unisce, lo show di beneficenza a supporto della Protezione Civile e al quale hanno partecipato alcuni dei grandi della musica italiana.

Quando non sarà quindi il naturale erede di Duemila Volte, singolo apripista della versione live di Atlantico nella quale ha incluso i brani eseguiti durante uno dei concerti che ha tenuto all’Arena di Verona a maggio 2019. Il singolo ha anche aperto la strada alla seconda parte del tour che ha tenuto nei palasport in autunno e che ha concluso a Catania, per il recupero delle date di Acireale.

L’ultima prova sulla lunga distanza di Marco Mengoni risale al mese di novembre del 2018, quando ha deciso di rilasciare Atlantico. Due i singoli apripista dell’ultimo album, Voglio e Buona Vita, ai quali ha fatto seguire il rilascio di Hola (I Say) che ha eseguito in duetto con Tom Walker.

Lunghissimo il tour di supporto all’album che è proseguito anche in estate, ma in maniera del tutto particolare. Marco Mengoni ha infatti voluto portare la sua musica in una dimensione più intima, con la prima data che ha tenuto al Labirinto di Fontanellato in provincia di Parma.