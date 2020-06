Özge Gürel e Can Yaman in Bay Yanlış, la nuova serie turca li rimette insieme dopo Bitter Sweet Ingredienti d’Amore

Özge Gürel e Can Yaman di nuovo insieme in una nuova serie turca? La risposta è sì perché i rumors dei giorni scorsi hanno finalmente trovato conferma con tanto di titolo, Bay Yanlış, e prime foto che ritraggono i due attori di nuovo insieme. Dopo il successo di Bitter Sweet Ingredienti d’Amore, in cui i due apparivano insieme nei panni della bella chef Nazli e il ricco imprenditore Ferit dal cuore di pietra (poi scioltosi proprio per amore delle dolce donzella), la coppia si ricompone per un altro progetto che, siamo certi, arriverà in Italia magari l’anno prossimo o tra due.

Secondo le prime anticipazioni, le riprese della serie turca con Özge Gürel e Can Yaman dovrebbero iniziare a giorni dopo un primo slittamento dovuto all’emergenza Covid che ha bloccato i lavori in corsi sui set in tutto il mondo. I due saranno presto a lavoro vestendo i panni di due vicini di casa, lei pronta a cercare l’uomo della sua vita e lui pronto a darle i consigli giusti fino a quando tra loro non nascerà qualcosa di più.

La trama di Bay Yanlış rivela che Özge Gürel vestirà i panni della giovane Ezgi, una ragazza stufa di trovarsi sempre impelagata in storie complicate e che, per questo, si affiderà ai consigli di Özgür (interpretato da Can Yaman), un ricco barista dalla vita un po’ superficiale. La loro vita sembra destinata a camminare su binari paralleli per via delle loro diverse intenzioni ma alla fine qualcosa cambierà e, come nelle migliori commedie romantiche, si innamoreranno.

Bay Yanlış è una produzione Gold Film Yapım, la regia porterà la firma di Deniz Yorulmazer mentre la sceneggiatura quelle di Aslı Zengin e Banu Zengin. Al momento non sappiamo ancora di quanti episodi sarà composta la prima stagione ma sono già noti i nomi degli attori che comporranno il cast al fianco di Özge Gürel e Can Yaman ovvero Gürgen Öz, Fatma Toptaş (la già nota Sibel di Cherry Season), Sarpcan Köroğlu, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Taygun Sungar.

Al momento non ci sono altre novità né sulla messa in onda su Fox Turchia e né su quella italiana, se sarà confermata. L’unica cosa chiara è che al momento i due saranno impegnati sul set fino all’autunno e che, quindi, Bay Yanlış potrebbe arrivare entro la fine dell’anno o, magari, agli inizi del 2021. I fan italiani fino ad allora potranno consolarsi guardando Can Yaman nel suo nuovo ruolo in DayDreamer Le Ali del Sogno.