Oltre 1 milione di download per Immuni: quando sarà attiva in tutta Italia?

Dopo l’iniziale diffidenza, Immuni pare aver convinto il popolo italiano. Disponibile dallo scorso lunedì per essere scaricata gratuitamente da App Store e Google Play Store, l’applicazione ideata dal Governo per contrastare la diffusione del COVID-19 attraverso il tracciamento dei contatti è infatti oggi protagonista di dati assolutamente incoraggianti. Non a caso, nel corso della conferenza stampa presso la Protezione Civile del 4 giugno, il commissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri ha fatto riferimento a ben un milione e 150mila installazioni sugli smartphone del popolo tricolore. Già ieri, il Ministro Pisano parlava di statistiche che prevedevano oltre 500mila download, mentre ora il dato è più che raddoppiato in sole 24 ore:

In due giorni 1 milione e 150 mila italiani hanno scaricato la app Immuni: sono risultati molto confortanti e in qualche misura inaspettati. E’ un ulteriore segno, se mai servisse, della responsabilità e della solidarietà dei nostri cittadini.

Come riportato da Rainews, lo stesso Arcuri ha ribadito che Immuni sarà effettivamente attiva a partire dal prossimo 8 giugno, ma solo nelle quattro regioni pilota scelte per la fase di test, vale a dire Liguria, Marche, Abruzzo e Puglia. Dopo il lancio soft di lunedì, la settimana successiva sarà pronta per essere utilizzata in tutta Italia, entrando così a pieno regime. Nonostante la risposta incoraggiante dei cittadini, non sono comunque mancate ulteriori rassicurazioni sulla privacy, tematica che più di tutte aveva messo in discussione l’app:

Ribadisco che l’app è anonima, non consente la geolocalizzazione, è totalmente sotto il controllo italiano, i dati anonimi sono nella disponibilità di un’infrastruttura gestita e posseduta da un’azienda interamente di proprietà dello Stato.

Come già sapevamo, Immuni soddisfa tutte le normative italiane ed europee per la tutela dei dati personali. Vi ricordiamo che potete trovare tutte le informazioni sull’applicazione sul sito ufficiale https://www.immuni.italia.it/, su cui è presente un’utile pagina dedicata alle FAQ e ai dispositivi mobile compatibili, sia iOS che Android.