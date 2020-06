Non convince la fotocamera frontale del Samsung Galaxy Z Flip: analisi DxOMark

Ormai un po’ tutti conoscerete il Samsung Galaxy Z Flip, lo smartphone pieghevole del colosso di Seul, il secondo in ordine cronologico di lancio dopo il primo Galaxy Fold, che non troppo successo ha riscontrato per via dei tanti problemi che ne hanno condizionato il debutto commerciale. Il Samsung Galaxy Z Flip è stato sicuramente un’altra cosa, con quel suo design a conchiglia ha saputo accattivare i gusti dei clienti più esigenti. Peccato, però, che il bel dispositivo non brilli nello scattare i selfie.

Come riportato da DxOMark, il Samsung Galaxy Z Flip non se l’è cavata troppo bene quando c’è stato da analizzare il comparto fotografico anteriore, senza dubbio non all’altezza degli antagonisti di fascia alta. Vi ricordiamo che il device presenta un sensore da 10MP, che non riesce a catturare i dettagli, soffre di problemi di messa a fuoco quando il viso del soggetto è troppo in prossimità dell’obiettivo (peraltro il bilanciamento del bianco – la tonalità della pelle pecca di brutto – e l’effetto bokeh pure soffrono parecchio). Riesce a fare meglio nella registrazione video il Samsung Galaxy Z Flip, nonostante i vari problemi di messa a fuoco ed il rumore digitale, che si nota fin troppo in condizioni di scarsa illuminazione. Non mancano gli artefatti ed una scadente resa del bilanciamento del bianco.

DxOMark, alla luce di tutto quanto detto, ha attribuito alla fotocamera frontale del Samsung Galaxy Z Flip soltanto 83 punti, che sappiamo essere lontani diverse lunghezze dalla vetta. Se volete scendere nei dettagli delle valutazioni fatte da DxOMark circa il comparto fotografico anteriore del secondo smartphone pieghevole del colosso di Seul, vi consigliamo di visitare questa pagina, dove troverete tutte le informazioni che vi occorrono. Nel caso in cui necessitiate di ulteriori chiarimenti sappiate che il box dei commenti in basso è sempre a vostra disposizione.