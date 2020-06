Lesley-Ann Brandt di Lucifer elogia le donne di colore della DC contro il razzismo: “Le mie sorelle, la mia tribù”

Lesley-Ann Brandt, tra i protagonisti di Lucifer, è attivissima sui social e pronta a far sentire la sua voce a supporto del movimento #BlackLivesMatter. Molti suoi colleghi si sono uniti alle proteste, manifestando in maniera pacifica in strada – tra loro, Cole Sprouse di Riverdale – mentre altri sono insorti sui social per denunciare l’elevato favoritismo di star caucasiche a dispetto di quelle di colore nell’industria dello spettacolo – come ha fatto Vanessa Morgan, che ha esposto un grave dislivello etnico: è infatti l’unica attrice di colore in Riverdale e la sola ad essere sottopagata.

Intanto, in strada le proteste continuano; i manifestanti chiedono la fine del razzismo, accusando la brutalità della polizia e chiedendo giustizia per George Floyd, l’afroamericano ucciso da un agente di polizia durante un controllo a Minneapolis, lo scorso 25 maggio. Il fatto ha generato un’escalation di rivolte che mano a mano si sono dilagate in molte città degli Stati Uniti.

Lesley-Ann Brandt e i suoi colleghi di Lucifer hanno espresso sui social media il loro supporto. Nel particolare, al fine di comprendere l’importanza del movimento e dei diritti civili, l’interprete di Maze ha voluto condividere con i suoi fan la sua esperienza con il razzismo e raccontare la vita dei suoi genitori in Sud Africa.

Mio padre mi ha raccontato della furia e del dolore nel vivere come un giovane uomo durante l’apartheid in Sud Africa. Per capire cosa sta succedendo oggi, dovete comprendere il dolore. E voglio che conoscere i miei genitori i quali, attraverso ciò che sta accadendo negli Stati Uniti, stanno rivivendo i loro traumi. Mi hanno parlato di alcune esperienze che non posso condividere pubblicamente.

And I want to acknowledge my parents. Who through what’s happening here in the US, are reliving their own trauma from apartheid in South Africa. They shared experiences with me I can’t share publicly 💔 We’ve cried. Thank you for fighting for me all those years ago. Love u 🇿🇦💛 pic.twitter.com/iGTPvjXKC9 — 📎Lesley-Ann Brandt (@LesleyAnnBrandt) June 4, 2020

L’attrice sudafricana ha poi elogiato le sue colleghe di colore, le donne dell’universo televisivo DC che in questi giorni si sono unite ai cori di protesta del movimento #BlackLivesMatter. Il post, pubblicato sui social, è un collage di immagini che la ritrae insieme a Candice Patton, volto di Iris West in The Flash; Meagan Tandy di Batwoman; Azie Tesfai della serie Supergirl; la già citata Vanessa Morgan, che interpreta Toni Topaz in Riverdale; Anna Diop di Titans e Legends of Tomorrow: Ashleigh Muray di Katy Keene; e Nafessa Williams, tra i protagonisti di Black Lightning.