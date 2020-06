Il miglior prezzo di sempre per iPhone 11 su Amazon, solo poco più di 800 euro

I fan della serie iPhone 11 sono tutti avvisati, su Amazon il prezzo del melafonino nella sua versione da 256 GB è al minimo storico. Un’affare di primavera da cogliere al volo, almeno per chi ha urgenza di acquistare un nuovo smartphone di questi tempi, senza aspettare ulteriori ribassi che pure potrebbero arrivare in estate (in previsione del lancio del futuro iPhone 12).

Solo qualche giorno fa, avevamo preso in considerazione un’offerta già molto allettante per l’iPhone 11 su Amazon, ma quest’ultima prevedeva la vendita ad una cifra solo di poco inferiore ai 1000 euro. La promozione odierna, al contrario, vede il costo del melafonino ribassato di decine di euro, fino ad arrivare ad un valore commerciale di poco più di 800 euro.

L’iPhone 11 in promozione è quello nella versione più che richiesta da 256 GB: il prezzo al pubblico è di 825 euro con spese di spedizione gratuite. La variante scontata è quella nella colorazione particolare ma anche molto estiva gialla che potrebbe piacere a più di qualche utente.

Chi decide di puntare ora sull’iPhone 11 protagonista dell’attuale offerta Amazon, oltre allo sconto garantito in queste ore, può anche approfittare della disponibilità immediata del melafonino. Per quanto non si tratti di un prodotto con spedizione Prime in un giorno lavorativo, la consegna è comunque programmata in poco tempo. Il pacco giungerebbe a destinazione non oltre martedì 9 giugno: un lasso di tempo abbastanza breve, considerando anche l’imminente week-end.

Nonostante lo sconto applicato, il prezzo dell’iPhone 11 da 256 GB potrebbe di certo non essere esiguo per molti, almeno se pagato in un’unica soluzione. Per questo motivo, sempre attraverso lo store di Jeff Bezos sarà possibile acquistare il melafonino a rate. Amazon, negli ultimi tempi, propone il finanziamento con CreditLine di Cofidis: le specifiche condizioni di dilazione del pagamento andranno verificate di volta in volta e personalizzate sulla base delle esigenze dei clienti.