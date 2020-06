Il dramma di Morgan abbandonato dalla compagna e schiavo della droga: “Aiutatemi, ci sono ricaduto”

Il dramma di Morgan si consuma a pochi giorni dal rilascio dell’ultimo libro, Essere Morgan. La Casa Gialla. Stando alle indiscrezioni riportate su Oggi, l’artista monzese sarebbe stato lasciato ancora dalla sua compagna – Angelica – e di essere ricaduto nel vortice della dipendenza dalla droga.

Alla base di questa brusca ricaduta, avvenuta durante una disintossicazione, ci sarebbero una serie di eventi negativi che l’avrebbero condotto a riprendere l’uso di sostanze. Marco Castoldi ha quindi deciso di lanciare una richiesta di aiuto per ricominciare la cura disintossicante che gli permette di ricostruire la sua vita.

L’unica in grado di stargli vicino nei momenti della disintossicazione sarebbe stata la sua compagna, che adesso l’ha lasciato come un cane e che non gli è più permesso di vedere. Questo sarebbe il motivo della drastica ricaduta.

Morgan chiede quindi aiuto per uscire da questa situazione complicata, che l’ha provato fisicamente e psicologicamente: “Ho bisogno di aiuto, anche se so che devo uscirne autonomamente. Perciò chiedo di accendere le telecamere: ho bisogno di uno stimolo. Non voglio mentire al pubblico e voglio documentare tutte le fasi della mia dipendenza. Ne sto uscendo ma ci vuole forza. Io sono come Cristo, ho una forza pazzesca”.

La cura di Morgan sarebbe quindi la televisione e il racconto del suo percorso davanti al pubblico. Per Alessandra Cataldo, madre della sua terzogenita Maria Eco, Castoldi ha avuto parole di rispetto:

“Alessandra è una persona che mi ha voluto e mi vuole molto bene, sta facendo la madre in maniera encomiabile, ha sopportato tanto di me e sarebbe disposta ancora a sopportare. Ma io vedevo la storia con lei giunta a un suo epilogo. Bello, certo, perché avere un figlio è un magnifico regalo. È stupendo, e le ho detto grazie per tutti gli anni che ha dedicato alla mia vita…”

Un epilogo fulmineo, quindi, per la relazione tra Marco Castoldi e Alessandra Cataldo che erano appena diventati genitori della piccola Maria Eco. Morgan è già padre di Anna Lou – avuta da Asia Argento – e di Lara, che ha avuto da Jessica Mazzoli. I rapporti con le madri delle sue figlie sono sempre stati difficili, andando a peggiorare negli ultimi anni fino al pignoramento della casa di Monza, disposto per pagare tutti i debiti accumulati, tra cui quelli per gli alimenti della figlia maggiore.