I tour mondiali di Noel Gallagher potrebbero saltare: l’ex Oasis soffre di acufene

Sono a rischio i tour mondiali di Noel Gallagher. L’ex Oasis si è confessato durante un’intervista rilasciata al podcast Funny How? di Matt Morgan e ha rivelato di essere in serio dubbio sulla possibilità di riprendere i tour mondiali una volta sbloccati i vari lockdown dei Paesi del mondo.

Il motivo, se da una parte è da collocarsi alla fatica che le date dei concerti comportano agli artisti, dall’altra concentra su un problema di salute: Noel Gallagher soffre di acufene e racconta di percepire un suono che somiglia a quello di un bollitore sempre acceso.

L’acufene, come aveva raccontato Caparezza, colpisce tanti artisti perché tra le cause di questo disturbo dell’udito c’è proprio la frequente e prolungata esposizione ai suoni forti. Noel Gallagher, tuttavia, ha riferito che il suo caso non è grave e che il suo medico lo ha rassicurato: all’acufene ci si può abituare e soprattutto esiste una possibilità di guarigione.

L’ultima data del tour mondiale di Noel Gallagher con i suoi High Flying Birds risale al 30 novembre 2019 con il concerto alla Show DC Arena di Bangkok e per il momento, come riportato sul sito ufficiale della band, non sono stati programmati altri concerti.

I tour mondiali di Noel Gallagher lo hanno portato anche in Italia la scorsa estate, con le date dell’8 e 9 luglio rispettivamente a Pistoia e Mantova. Per il 2020 non erano state programmate altre date nel Belpaese.

Ora è chiaro che, seppur in assenza di nuove date, la possibilità di vedere in concerto il nuovo progetto dell’ex Oasis si rende lontana. Noel afferma: “Ora non lo sento, ma riesco a sentirlo quando mi metto ad ascoltarlo o quando vado a letto”.

Che sarà dunque dei tour mondiali di Liam Gallagher? Il cantautore di Manchester non dice altro, ma sta accarezzando la possibilità di darci un taglio.