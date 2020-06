Diavoli sbarca negli Usa, The CW compra la serie con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi

La notte porta consiglio e mai come questa volta ci piace così tanto: Diavoli sbarca negli Usa e, precisamente, su The CW. La rete è alla ricerca di alcune chicche per risollevare il suo autunno e a quanto pare ha posato gli occhi anche sulla serie Sky con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi. Il thriller finanziario ha conquistato l’Italia a colpi di vendite allo scoperto, misteri e drammi familiari e adesso farà lo stesso anche negli Usa occupando la serata del mercoledì.

Chi ha seguito le anticipazioni sulla programmazione americana in queste settimane, sa anche che la rete ha deciso di rinviare The Flash, Supergirl, Riverdale e tutte le sue serie di punta a gennaio 2021 prendendo così tempo in attesa di capire come e quando si tornerà a girare sul set. Proprio per questo è corsa ai ripari facendo una serie di acquisti per coprire le serate del palinsesto autunnale puntando per esempio su Swamp Thing e Tell Me a Story e, adesso, anche su Diavoli.

La serie con McDreamy di Grey’s Anatomy sbarcherà negli Usa molto probabilmente all’inizio di ottobre al mercoledì anche se non c’è ancora una data ufficiale. La rete ha rivelato che la serie è prevista per l’autunno e che andrà in onda in coppia con il dramma investigativo Coroner.

Nei giorni scorsi lo stesso Alessandro Borghi aveva rivelato che la serie stava andando in onda in alcuni Paesi europei ma non c’erano ancora notizie dagli Usa. L’arrivo su The CW è una vittoria per alcuni ma fa storcere il naso ad altri visto che non è proprio una serie destinata al target a cui di solito la rete fa riferimento con i suoi teen drama, sarà accolta come merita? Speriamo proprio di sì visto che in Italia Diavoli ha segnato nuovi record di ascolti per le serie Sky.

La serie è incentrata su Massimo (Alessandro Borghi), Head of Trading presso la NYL, una delle banche di investimento più importanti al mondo, e il suo mentore Dominic (Patrick Dempsey). Nel bel mezzo della lotta per il posto di vice CEO, Massimo si ritrova di colpo con le spalle al muro primo sospettato dell’omicidio del suo rivale. Combattendo per cancellare il suo nome dalla lista e trovare la verità, Massimo viene coinvolto in una guerra finanziaria intercontinentale ed è costretto a scegliere tra sostenere Dominic o andare contro di lui.