Concerti di Il Volo in Europa: il nuovo calendario dei live rinviati

I concerti di Il Volo in Europa sono stati rimandati al 2021, ma solo nelle ultime ore sono state annunciate le nuove date del Best Of Tour che Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto terranno nel 2021, per il recupero della tournée rinviata per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Saranno recuperati i concerti che erano stati fissati in Germania, Polonia, Croazia, Bulgaria e Romania. I concerti non hanno potuto tenersi per l’impossibilità di organizzare eventi che prevedano assembramenti, com’è disposto dalle norme per il contenimento del contagio da Coronavirus.

Il Volo sarà in Germania nel 2021 per le date del 15 giugno a Francoforte e il 17 a Düsseldorf. I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date. Il concerto di Opatija, in Croazia, sarà recuperato il 4 luglio. La data del 2020 era invece prevista per il 1° luglio. Il trio sarà in Polonia il 10 luglio 2021 all’Atlas Arena di Lodz. I biglietti sono già in prevendita in tutti i canali abilitati.

Appena due giorni dopo, Il Volo sarà a Plovdiv il 6 luglio 2021 e Bucarest l’8 luglio. I biglietti già acquistati per il concerti rimarranno validi per le nuove date appena annunciate.

“Ci avete chiesto in tantissimi informazioni sul nostro tour e vi ringraziamo sempre per tutto l’affetto che ci dimostrate ogni giorno. Possiamo dirvi che le date definitive del ’10 Years Live’ verranno comunicate quanto prima e comunque non oltre il 31 Luglio 2020 poiché al momento le date previste in calendario all’Arena di Verona (30-31 agosto) e al Teatro Antico di Taormina (4-5 settembre) non potranno essere confermate in ragione della situazione dell’emergenza sanitaria in atto ed anche tenendo conto delle relative disposizioni governative. I biglietti che sono stati già acquistati, restano validi”.

In questi giorni di quarantena, i tre artisti de Il Volo sono stati particolarmente presenti sui social e vicini ai loro fan. Inoltre, sono stati protagonisti di Altisimo Live, il più grande festival in streaming mai organizzato.