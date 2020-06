Artisti uniti per il Machete Aid benefico di Salmo: 12 ore di musica su Twitch con Bugo, Dolcenera e tanti altri

Una line up virtuale per un evento altrettanto virtuale compone il Machete Aid benefico organizzato da Salmo con la collaborazione dei suoi soci Slait e Hell Raton: 12 ore di musica, dibattiti e riflessioni per un unico appuntamento su Twitch, la piattaforma di live streaming di Amazon.

Il Machete Aid benefico

L’appuntamento per il Machete Aid benefico è fissato per domani, venerdì 5 giugno, a partire dalle 15 su Twitch. L’intento è quello di raccogliere fondi per il settore musicale italiano che ha patito particolarmente la serrata disposta dal governo per fermare la pandemia del COVID-19.

Per seguire la diretta sarà sufficiente collegarsi all’account MacheteTV su Twitch. Saranno numerosi i canali che si collegheranno con l’evento come palchi secondari virtuali per partecipare alla raccolta fondi, e il ricavato sarà destinato al progetto COVID-19 Music Relief di Spotify e devoluti al fondo COVID-19 Sosteniamo La Musica di Music Innovation Hub (MIH) promosso da FIMI.

Il cast

Non solo rapper, ma anche cantanti dal mondo del pop e del rock, insieme a personalità di spicco del mondo della cultura, dello spettacolo e dell’eSport. Di seguito il cast completo dei rapper, dei musicisti e dei cantanti:

“Anastasio, Andy, Bartolini, Gianni Bismark, Carl Brave, Bugo, Clementino, Cmqmartina, Cosmo, Damianito, Danti, Darrn, Dolcenera, Boss Doms, Eugenio in Via di Gioia Fadi, Balera Favela, Gaia, Ginevra, Raphael Gualazzi, Lodo Guenzi, Heavy Hummer sound system, Pianista Indie, Voodoo Kid, Lazza, Luna, Bassi Maestro, Mecna, Francesca Michielin, Tayana Music, Nitro, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Frenetik & Orang3, Rovere, Casino Royale, Rumatera, Tatum Rush, Saturnino, La Scapigliatura, Selton, Sethu, Maggio & Tanca, Linea 77, Joan Thiele, Sofia Tornambene, Twenti, Africa Unite, Venerus, Margherita Vicario, Rose Villain, Viper, Vipra, Wrongonyou e Nina Zilli”.

Ci sarà anche una parte importante dedicata al gaming con un torneo di Fortnite e uno di Call Of Duty: Warzone ai quali parteciperanno tanti streamer da Twitch e YouTube insieme ad alcuni artisti che, per l’occasione, si improvviseranno gamer in una veste inedita.

Nel corso del Machete Aid benefico sarà inaugurato anche il canale Twitch ufficiale MicTyson, un format di freestyle ideato da Nitro e DJ Ms sperimentato dall’anno scorso e che per l’occasione diventa una realtà virtuale.

L’evento è una vera novità su Twitch, essendo uno dei primi live streaming italiani di una certa portata e con un intento solidale: il Machete Aid benefico è organizzato anche in collaborazione con il Comune di Milano.