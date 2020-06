AppGallery su ogni Huawei P9 Lite in Italia: aggiornamento di nuovo disponibile

Tra pochi giorni sarà potenzialmente installato su ogni Huawei P9 Lite commercializzato in Italia un importante aggiornamento software. Nonostante si parli di un device di fascia bassa commercializzato più di quattro anni fa, infatti, il produttore cinese ha deciso di fare un regalo alle diverse varianti che sono disponibili nel nostro Paese, assicurando a tutti un importante valore aggiunto. Vi dico subito che si tratta del medesimo firmware esaminato poche settimane fa sulle nostre pagine, che a questo punto risulta disponibile su larga scala.

Importante aggiornamento Huawei P9 Lite per tutti in Italia

La versione del firmware che risulta in distribuzione nel nostro Paese da un paio di settimane a questa parte, più in particolare, è la 372. Secondo le testimonianze che ho raccolto, dovrebbe trattarsi di una variante del primo pacchetto software distribuita su Huawei P9 Lite, questa volta ottimizzata anche sui dispositivi brandizzati. Un valore aggiunto non di poco conto, se pensiamo che in questi anni sono state vendute diverse unità soprattutto marchiate TIM e Vodafone.

Staremo a vedere come andranno le cose nei prossimi giorni, quando tutti riceveranno la notifica per procedere via OTA e avremo riscontri su larga scala a proposito dell’impatto del nuovo aggiornamento per i vari Huawei P9 Lite che si apprestano a ricevere AppGallery. Di sicuro si tratta di una mossa inaspettata che potrebbe fare la differenza agli occhi di coloro che stanno ancora utilizzando il modello lanciato sul mercato nel corso del 2016.

Anche a voi è arrivato questo nuovo pacchetto software per Huawei P9 Lite? Fateci sapere nell’area commenti a fine articolo, in modo che si possa avere un migliore sguardo d’insieme su un aggiornamento che potrebbe rivelarsi molto importante per gli utenti interessati qui in Italia.