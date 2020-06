A sorpresa Vis a Vis El Oasis gioca la carta erotica ad un passo dal finale di stagione

Alla fine è successo: gli sceneggiatori di Vis a Vis El Oasis hanno giocato una carta che di solito si usa in mancanza di altre idee. A qualcuno piacerà, altri storceranno il naso di fronte a questa mossa audace, ma ormai il fatto di dividere il pubblico è qualcosa a cui lo spin-off di Ivan Escobar ha ormai abituato.

ATTENZIONE SPOILER!

Nel settimo e penultimo episodio di Vis a Vis El Oasis si è consumato qualcosa che non aveva avuto avvisaglie prima di quel momento: Macarena e Zulema (Maggie Civantos e Najwa Nimri) hanno vissuto una notte di passione nella roulotte in cui vivono insieme. Complice il Capodanno, l’adrenalina di aver ucciso un gruppo di aggressori che le minacciava e l’uso dell’ecstasy, le due si sono ritrovate ad accarezzarsi e baciarsi fino a trascorrere una notte di passione insieme.

Il tutto è avvenuto prima del colpo che è al centro della trama di Vis a Vis El Oasis: l’episodio erotico che ha coinvolto Macarena e Zulema viene infatti mostrato nei flashback che raccontano la loro vita criminale fuori dal carcere. Il loro rapporto, sempre in bilico costante tra interdipendenza e tradimento, viene connotato dunque anche dal tassello della passione fisica, a cui finora né la serie originale né lo spin-off avevano mai accennato. Sebbene una parte del pubblico avesse immaginato l’esistenza di una certa tensione sessuale tra le due protagoniste, nulla lasciava intendere che le due partners in crime, dopo essersi quasi uccise a vicenda più volte, potessero vivere un momento erotico.

L’ennesimo colpo di scena nel tentativo di lasciare sempre più incredulo il pubblico o qualcosa che gli autori avevano sempre avuto in mente? Difficile sostenere quest’ultima tesi, visto che in quattro stagioni di Vis a Vis non era stato fatto cenno, né esplicito né velato, ad una potenziale passione tra le due. E non era accaduto nemmeno nei primi sei episodi dello spin-off Vis a Vis El Oasis.

C’è anche da dire, però, che quella notte non sembra aver lasciato alcun segno nelle protagoniste, tornate poi alla loro vita di socie del crimine senza alcun risvolto sentimentale. Sembrerebbe dunque solo un elemento di colore in più aggiunto al ritratto del complesso e per certi versi illogico rapporto tra Macarena e Zulema. A maggior ragione, dunque, non se ne capisce la necessità.

Vis a Vis El Oasis termina lunedì 8 giugno sulla Fox spagnola, con l’ultimo episodio che è anche il finale definitivo di questa epopea carceraria al femminile con Maggie Civantos e Najwa Nimri. Lo spin-off non ha ancora un’eventuale data d’uscita su Netflix, dove restano disponibili le quattro stagioni della serie originale.