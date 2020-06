Uno strano aggiornamento per tanti Huawei e Honor ad inizio giugno

Da alcune settimane a questa parte si parla tantissimo del rilascio di un nuovo aggiornamento per diversi smartphone Huawei e Honor, considerando che in tanti sono in attesa di segnali concreti per quanto concerne EMUI 10.1 come avrete notato di recente con un nostro articolo a tema. Tuttavia, il produttore asiatico sta dando prova anche a giugno 2020 di non voler lasciare nulla al caso, al punto da rendere disponibile un pacchetto software decisamente anomalo.

Un nuovo ed inaspettato aggiornamento per Huawei e Honor ad inizio giugno

Nello specifico, potremmo prendere come punto di riferimento quanto riportato da Huawei Central. A detta della fonte, infatti, in queste ore è stata avviata la distribuzione di un nuovo upgrade dal peso minimo. Il changelog dell’aggiornamento e le prime testimonianze tra gli utenti Huawei e Honor che hanno avuto modo di testarlo, fondamentalmente non ci dicono molto. Proviamo dunque a fare chiarezza su questa mossa del tutto inattesa da parte del produttore cinese.

Secondo le informazioni raccolte fino a questo momento, l’aggiornamento migliora principalmente le impostazioni di sistema, anche se ad oggi non disponiamo di dettagli ulteriori sull’esatto miglioramento apportato. Dovrebbe trattarsi di un piccolo pacchetto software di appena 1 MB, ragion per cui è probabile che sia stato semplicemente risolto un bug che aveva creato qualche minimo grattacapo agli utenti Huawei e Honor.

Mai come in questo caso, però, diventa importante interfacciarsi coi nostri lettori, in modo da raccogliere feedback “dal campo”. Avete già ricevuto di recente la notifica per procedere via OTA al download di un nuovo aggiornamento per i vostri smartphone Huawei e Honor, con un upgrade pari a circa 1 MB. Fateci sapere con un commento qui di seguito, sperando di ottenere qualche informazione in più direttamente dal produttore.