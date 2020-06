Ufficiale Honor Play 4 Pro, con sensore temperatura IR

Ormai possiamo considerare ufficiale Honor Play 4 Pro, così come Honor Play 4. Il dispositivo (ci riferiamo alla versione Pro) viene venduto anche in una particolare variante con misuratore della temperatura a infrarossi, ed integra uno schermo LCD in formato 20:9 da 6.57 pollici e risoluzione FullHD+. Il telefono è spinto dal processore Kirin 990, 8GB di RAM LPDDR4X e 128GB di memoria interna di tipo UFS 2.1. La fotocamera posteriore è doppia, con un sensore principale Sony IMX600 RYYB da 40MP (apertura f/1.8) ed un teleobiettivo da 8MP con OIS, zoom ottico 3x (30x digitale), mentre la fotocamera frontale include un sensore da 32MP ed un ultra-grandangolare da 8MP (105°).

Honor Play 4 Pro presenta il lettore di impronte digitali sul versante laterale, ed un jack per le cuffie da 3.5mm. Tra le connettività supportate il 5G (SA/NSA), il Dual 4G VoLTE, il Wi-Fi 802.11 ac, il Bluetooth 5.0, i vari GPS/GLONASS/Beidou, l’USB-C e l’NFC. La batteria è di 4200mAh con ricarica rapida a 40W. Le dimensioni di Honor Play 4 Pro sono pari a 162,7 x 75,8 x 8,9 mm (peso di 213 gr.), ed il sistema operativo di riferimento è Android 10 con MagicUI 3.1 (non ci sono i servizi Google). Honor Play 4 Pro con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, dotato di sensore per la misurazione della temperatura corporea ad infrarossi, ha un prezzo di 2999 Yuan (pari a circa 376 euro al cambio attuale). La versione senza il sensore di temperatura IR costa 2899 Yuan (circa 364 euro).

Honor Play 4, invece, costa 1799 e 1999 Yuan (226 e 251 euro circa) nei modelli 6/128GB e 8/128GB. Le differenze rispetto al modello Pro non sono poche: cambia il design, le dimensioni dello schermo (maggiore sul modello base), il processore MediaTek ed il taglio RAM da 6GB (che manca nell’ambito della versione Pro, le cui varianti sono entrambe da 8GB). Le disponibilità sono fissate per il 9 e 12 giugno, rispettivamente per Honor Play 4 e Honor Play 4 Pro. Vedremo se questi dispositivi arriveranno mai in Europa.