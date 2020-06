Tiziano Ferro con Jovanotti per Balla Con Me, il coronamento di un sogno tutto da ballare

Esce il 5 giugno il nuovo singolo di Tiziano Ferro con Jovanotti. La canzone salta per l’estate 2020 è Balla Con Me, dall’ultimo album di inediti, Accetto Miracoli.

Il brano è già disponibile in digital download e in streaming e da questo venerdì entrerà anche in rotazione radiofonica.

Una ballata uptempo, il primo duetto di Tiziano Ferro con Jovanotti, suo idolo musicale: Balla Con Me è stato definito dall’artista di Latina “un mondo a parte”.

Balla Per Me è uno dei brani di Tiziano Ferro prodotti da Timbaland e rappresenta il coronamento di un sogno per l’artista. Da bambino comprò il suo primo disco, ed era quello di Jovanotti. Da quando aveva 7 anni sogna di duettare con lui e adesso quel sogno è divenuto realtà nella canzone più uptempo del suo ultimo album.

Balla Per Me ha un ritmo incalzante perfetto per l’estate, un brano che sprizza energia da tutti i pori al quale Tiziano Ferro tiene molto.

Domani partirò di notte

Ma senza commentare

E me ne andrò a ragione o torto

Chi dimenticherà, chi non si sarà neanche accorto

Perché la vita è bella

Perché la vita è rara

Perché se guardo da dove son partito

Forse non troppo ma fatico

Oh-eh-oh, casa dov’è se ovunque sto male un po’?

Oh-eh-oh, mi trovi ancora qui ma forse no

Oh-eh-oh, il dolore che ho addosso è solo nostro

Oh-eh-oh, ma inizia una canzone e tu

E tu balli, balli ma dici “ballo, ballo invano”

Non mi guardano, io sì

E tu corri, corri ma corri meno, corri invano

Non è tanto ma balla per me

Balla per me

Balla per me

Balla per me

Balla per meBelli, da un passato in salita

A un presente a fatica

Roma ci difenderà ancora

Se non per sempre almeno per ora

Oh-eh-oh, casa dov’è se ovunque sto male un po’?

Oh-eh-oh, mi trovi ancora qui ma forse no

Oh-eh-oh, il dolore che ho addosso è solo nostro

Oh-eh-oh, ma inizia una canzone e tu

E tu balli, balli ma dici “ballo, ballo invano”

Non è tanto ma balla per meBalla per me

Balla per me

Balla per me

Balla per meE con ciò vorrei ballare

E con ciò vale tutto un po’ tutto

E con ciò mi ci si spezza il cuore ma ci sta

In casa noi soldati separati

Guerre aperte chiuse tra pareti

Però ancora vorrei vederti

Col sole sui tuoi occhi verdi

E tu balli, balli ma dici “ballo, ballo invano”

Non è tanto ma balla per me

Balla per me

Balla per me

Balla per me

Balla per me