Terminato il riesame delle domande per il bonus 600 euro INPS, pagamenti in corso

Il riesame delle domande per il bonus 600 euro INPS è cosa fatta, nella sua totalità o in larga parte. In effetti, l’istituto di previdenza sociale ha pensato di chiarire lo stato dei lavori in merito agli aiuti ancora in sospeso per un gran numero di lavoratori. Si riaccende dunque la speranza per tanti italiani che nelle prossime ore dovrebbero dunque ricevere la tanto agognata somma.

Un piccolo passo indietro: la procedura di riesame della domanda per il bonus 600 euro richiesto all’INPS era stata tentata da numerosissimi cittadini la cui richiesta era stata rigettata in un primo momento. Tra le maggiori motivazioni la non appartenenza a determinate categorie di lavoro, il non rispetto di specifici requisiti di contratto. Dallo scorso 1 aprile sono in molti ad attendere ancora la verifica della propria situazione e quest’ultima potrebbe essersi finalmente sbloccata, almeno per i più.

L’INPS ha confermato di aver riesaminato ben 42000 domande in tutto. Si tratta delle richieste valide per il bonus 600 euro del mese di marzo. Se la domanda verrà accolta, come già noto, darà diritto anche all’indennizzo del mese di aprile di eguale importo e in maniera automatica. Il grande sforzo di controllo delle domande ha riguardato soprattutto cittadini titolari di assegno ordinario di invalidità e pure i lavoratori stagionali (non solo del settore turismo)

Per tutti coloro che hanno ricevuto finalmente la conferma definitiva alla loro domanda di bonus 600 euro, quando avverranno dunque i pagamenti? Sempre l’INPS parla di pagamenti in atto: l’aspetto positivo è che questi potrebbero procedere sia per il mese di marzo che per quello di aprile nello stesso momento. In pratica, dunque, la somma che verrà erogata in una sola volta non sarà più di 600 ero ma di 1200 euro. Insomma, anche se con estremo ritardo, la situazione dovrebbe finalmente migliorare.

