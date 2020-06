Scacco matto a Iliad da Vodafone, SMS winback autorizzati

Iliad non ce l’ha fatta a vivere la sua piccola grande battaglia contro Vodafone presso il Tribunale di Milano. Il quarto operatore italiano aveva intentato una causa proprio contro il rivale rosso in riferimento alla vistosa campagna di SMS winback che quest’ultimo aveva indirizzato verso i suoi ex clienti. Nulla da fare, dunque, le cose resteranno come sono.

Un piccolo passo indietro per capire la portata della decisione del Tribunale di Milano. Proprio Iliad aveva denunciato la presunta pratica scorretta di Vodafone nei suoi confronti. Quest’ultimo era colpevole di inviare, a pioggia, SMS con offerte super scontate ai suoi ex clienti passati al nuovo operatore. Contestualmente, si metteva in evidenza come il passaggio alla nuova SIM dell’ultimo vettore fosse ostacolato con dei tempi di portabilità davvero vistosi. Dal momento della denuncia di questa pratica, non molto è cambiato e dopo la decisione giudiziaria, probabilmente nulla cambierà.

Proprio il Tribunale di Milano non avrebbe riscontrato particolari criticità e per questo ritiene che la pratica commerciale di Vodafone non sia lesiva nei confronti di Iliad. Insomma, chi è un ex cliente del vettore rosso continuerà a ricevere SMS per tornare all’ovile con offerte più convenienti e Iliad dovrà solo sperare che la cosa non sfoci in un ammanco di clienti fin troppo importante.

Perché rigettata, la domanda di sospensione cautelare da parte di Iliad non avrà alcun seguito, e il risarcimento oneroso di 500 milioni di euro richiesto non verrà elargito come risarcimento a Iliad per la strategia commerciale del rivale. Il quarto vettore, nel frattempo, ha comunque una seconda partita aperta. Si tratta di una denuncia molto simile a quella già esaminata con protagonista l’altro operatore italianoTIM, in particolare anche il suo vettore low-cost Kena Mobile. Anche in quest’ultimo caso sarebbe stata denunciata una pratica commerciale scorretta e volta a bloccare i clienti ma il Tribunale di Milano finora non si è ancora pronunciato al riguardo.