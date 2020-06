Pazza idea Fortnite, la nuova stagione vedrà crossover con Spongebob?

La nuova stagione di Fortnite è praticamente imminente. Dopo il rinvio di diverse settimane del finale di aprile, il Battle Royale di Epic Games è pronto a voltare pagina. E a tuffarsi in una nuova avventura, in occasione della stagione 3 del Capitolo 2.

Come di consueto, il cambio di registro con il passaggio a una nuova season si prepara a comportare variazioni sostanziali all’interno del titolo. Il passato insegna, e in questa circostanza Fortnite ha sempre saputo sorprendere i propri affezionati fan con un carico di contenuti all’altezza delle aspettative. Le feature più succulente sono sempre state quelle che hanno visto il Battle Royale dare vita a crossover.

Incroci di destini, in questo caso videoludici, che hanno traslato in salsa digitale grandi successi provenienti da altri media. Dagli Avengers a John Wick, passando per la NFL e il recente megaevento legato a Travis Scott. Possiamo dire che Epic Games non ha di certo fatto mancare i contenuti di un certo rilievo nel suo titolo. E il prossimo futuro pare destinato a mantenere questa linea.

Fortnite stagione 3 del capitolo 2, arriva Spongebob?

Stando infatti alle ultime indiscrezioni, Fortnite potrebbe vedere nel corso della prossima stagione un crossover molto particolare. I rumor delle ultime settimane parlano di un possibile – e ormai abbastanza certo – allagamento di una porzione della mappa di gioco. Una modifica che spinge a pensare anche a variazioni importanti di gameplay, che potrebbero comportare anche l’esordio nel gioco di un personaggio particolarmente amato dai bambini: Spongebob!

Potrebbe essere la simpatica spugnetta gialla – assieme al nugolo di suoi amici che animano lo show televisivo – il prossimo protagonista del Battle Royale. La cittadina di bikini Bottom, scenario della serie animata, è infatti situata proprio sul fondo del mare. E potrebbe dunque essere questa una delle location destinate a vedere la luce nell’allagata porzione della mappa del gioco?

Solo i prossimi giorni potranno dire quale sarà il futuro di Fortnite. Restate dunque sintonizzati su queste pagine per tutti gli ultimi aggiornamenti.

