Nuova scadenza per EMUI 10.1 su Huawei P30 e P30 Pro brandizzati in Italia

In queste settimane, parlando del rilascio dell’aggiornamento con EMUI 10.1 per alcuni smartphone come Huawei P30 e P30 Pro, ci siamo soffermati in modo esclusivo sui modelli no brand. Del resto, come avete notato con il nostro ultimo report in merito, da sempre il produttore asiatico riserva una sorta di corsia preferenziale a questi dispositivi. In un contesto del genere, diventa molto interessante il recente contributo che è trapelato online a proposito di questi dispositivi brandizzati.

La timeline per EMUI 10.1 su Huawei P30 e P30 Pro brandizzati

Informazioni sotto questo punto di vista sono arrivate direttamente da Huawei Central. La fonte, infatti, ha ricevuto alcune informazioni sulla tabella di marcia di EMUI 10.1 e Magic UI 3.1 per i dispositivi Huawei e Honor in Europa, con un focus specifico sui dispositivi che sono stati commercializzati anche nella versione brandizzata. In questo modo, dunque, si possono aiutare gli utenti a definire una sequenza temporale ufficiale per determinati device. Tra cui gli stessi Huawei P30 e P30 Pro.

In sostanza, si ritiene che gli utenti in possesso dei due top di gamma 2019 possano ricevere l’aggiornamento in questione entro la fine di giugno. Discorso che viene considerato valido per i modelli TIM, Vodafone, Tre e Wind. Staremo a vedere a questo punto se ciascun operatore sarà in grado o meno di rispettare questa tabella di marcia, considerando le informazioni raccolte fino a questo momento per varianti che sono più diffuse di quanto si immagini qui in Italia.

Nel frattempo, non possiamo fare altro che annotare i riscontri positivi da parte del pubblico no brand con Huawei P30 e P30 Pro, considerando il fatto che l’aggiornamento EMUI 10.1 non abbia fatto emerge particolari anomalie fino a questo momento. Che ne pensate della roadmap trapelata questo mercoledì qui in Italia?