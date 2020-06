Niente Amazon Prime Day ma saldi speciali dal 22 giugno?

Qualcuno potrebbe essere più che deluso dall’assenza dell’Amazon Prime Day in questo mese di giugno 2020. Come ribadito nelle scorse settimane, i tradizionali due giorni di sconti estivi dello store di Bezos sono stati posticipati a data da destinarsi, probabilmente tra settembre e ottobre. Il popolare e-commerce, tuttavia, non dovrebbe affatto lasciare i suoi clienti a bocca asciutta e in effetti, ci sarebbero in programma più giorni di sconti speciali per la fine del mese corrente.

La soffiata sul prossimo evento di vendite è pervenuta dal sito Cnbc.com. In pratica, non pochi venditori del popolare e-commerce (seppur selezionati) avrebbero ricevuto l’invito a presentare una lista di saldi relativi ai propri prodotti entro il termine di oggi 3 giugno. La merce proposta dovrà avere un’unica caratteristica ossiaavere applicato almeno il 30% di sconto.

Se non si tratterà dunque del classico Prime Day Amazon, come si chiamerà la nuova tipologia di evento? La comunicazione ricevuta dai venditori ha la dicitura “Biggest Sale in the Sky“. Il particolare momento potrebbe avere anche la denominazione di “Fashion Summer Sale Event”, il che lascerebbe presagire l’applicazione dei saldi speciali per l’abbigliamento e dunque gli elementi. Per il momento si tratta solo di ipotesi, non confermate da alcun comunicato ufficiale. Quest’ultimo potrebbe non tardare e giungere solo fra una manciata di giorni.

Quando si dovrebbe concretizzare l’evento Amazon? La data prestabilita per il via alle vendite promozionali sarebbe quella del 22 giugno, dunque proprio con il via della stagione estiva. L’aspetto interessante e pure una delle differenza con l’Amazon Prime Day sarebbe la seguente: non ci sarebbero soli due giorni di sconti ma almeno una settimana o anche 10 giorni dedicati alle vendite speciali. Sulla conferma o meno di questa pianificazione si aspettano conferme a breve, come già specificato. Queste non tarderanno, anche per preparare tutti i potenziali acquirenti allo shopping estivo.