Max Pezzali e Lo Stato Sociale presentano la DPCM Squad e lanciano Una Canzone Come Gli 883

Max Pezzali e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale presentano la DPCM Squad, il gruppo nato durante il lockdown per sostenere in modo attivo i professionisti del mondo dello spettacolo in questo momento di crisi.

Lo Stato Sociale ha composto per Max Pezzali un nuovo brano, presentato in anteprima a EPCC da Alessandro Cattelan ieri sera.

Il mondo di oggi descritto in musica, in perfetto stile 883. Il brano si intitola infatti Una Canzone Come Gli 883 e contiene personaggi e slogan estratti dai brani di successo del gruppo guidato da Max Pezzali.

Un inno multigenerazionale per una buona causa, nato per gioco con un team di amici ed artisti di tutto rispetto.

Nel brano appaiono: CIMINI, EUGENIO IN VIA DI GIOIA, FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, MARCO GIALLINI, J-AX, JAKE LA FURIA, EMIS KILLA, LA PINA, PIERLUIGI PARDO, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, NICOLA SAVINO.

La produzione del pezzo è di Boss Doms. Una Canzone Come Gli 883 sarà disponibile dal 5 giugno per Warner Music.

Il video della canzone è stato realizzato da Tito Faraci e Roberto Recchioni, due star del fumetto, affiancate dal noto regista Giorgio Testi. La copertina è stata realizzata da Paolo “Ottokin” Campana che si è anche occupato della creazione del logo di DPCM Squad.

Tutti i proventi del brano andranno in beneficenza: il progetto supporta infatti l’iniziativa di Spotify COVID–19 Sosteniamo La Musica, il fondo proposto in tutto il mondo per individuare soluzioni a sostegno di artisti, musicisti, autori, tecnici, di coloro del settore che sono stati maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia di Coronavirus. In Italia il fondo arriva grazie a Music Innovation Hub ed è promosso da FIMI. Per ogni euro donato a Music Innovation Hub, infatti, Spotify ne verserà un altro, raddoppiando così i fondi messi a disposizione per sostenere il mercato italiano della musica.

Max Pezzali racconta:

“Da tempo avrei voluto fare una canzone con lo Stato Sociale perché semplicemente li adoro; appena sono riuscito a comunicarglielo, Lodo in sole 24 ore aveva scritto questo pezzo. Mi piaceva da morire, parlava del mondo ai tempi degli 883; l’ho cantato, ma quelle parole pronunciate da me suonavano forse troppo autoreferenziali e celebrative, così ho pensato di metterla momentaneamente da parte in attesa dell’occasione giusta. Quando è scoppiata l’emergenza e il mondo si è fermato, è bastato un giro di telefonate per capire cosa fare: perché non riunire un gruppo di amici veri e fidati, e cantarla tutti insieme? E perché non provare ad aiutare tutti i professionisti del mondo della musica che ci hanno sempre dato la possibilità di andare in giro a far sentire le nostre canzoni, che hanno montato i nostri palchi, che hanno dato voce ai nostri impianti, che hanno illuminato le notti di tutte le città in cui siamo stati, e che hanno portato al pubblico infinite serate di festa e di allegria. E così abbiamo fatto”.

Lodo Guenzi racconta: