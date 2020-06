Marco Morandi ricorda Rino Gaetano: “Aveva profetizzato la sua morte nella canzone La Ballata Di Renzo”

Marco Morandi ricorda Rino Gaetano, e lo fa anche in virtù del fatto che vive in una via intitolata al cantautore calabrese scomparso a Roma il 2 giugno 1981 e di cui ieri ricorreva l’anniversario della morte.

Il figlio di Gianni Morandi ha ricordato la voce di Gianna in collegamento con Marco Liorni su ItaliaSì questa mattina, 3 giugno, e di quella volta in cui Rino Gaetano visitò casa sua quando il piccolo Morandi aveva appena 4 anni: “Non ho ricordi, so solo che passò qui“.

Per rendere omaggio all’istrionico di Crotone Marco Morandi ha imbracciato la chitarra e ha intonato A Mano A Mano, la bellissima ballata scritta da Riccardo Cocciante per Rino Gaetano.

Marco Morandi sostiene che chiunque, specialmente nel mondo dei giovani, dovrebbe ascoltare e approfondire il cantautore scomparso: secondo il figlio di Gianni, Rino Gaetano è ancora oggi una voce fuori dal coro, un artista non convenzionale capace di raccontare il mondo senza schemi e senza preconcetti. Un genio, Rino Gaetano, che nelle parole di Morandi junior è ancora un personaggio necessario per farci capire il mondo, specialmente l’Italia.

A quel punto Marco Morandi ricorda Rino Gaetano e della sua capacità di profetizzare la sua morte: è il caso del brano La Ballata Di Renzo, una canzone che risale agli anni in cui il cantautore era ancora sconosciuto e che sembra ricostruire tutte le tappe della sua morte.

La Ballata Di Renzo raccontava la storia di un uomo morto in un incidente stradale, poi rifiutato da 3 ospedali e infine anche al cimitero perché non c’era posto. “Aveva profetizzato la sua morte“, sostiene Marco Morandi.

Quando il cantautore si schiantò sulla Nomentana contro un camion e venne portato al Policlinico Umberto I, che però non era attrezzato per le ferite riportate. Vennero contattati altri 4 ospedali, poi fu portato al Gemelli dove morì.

Marco Morandi ricorda Rino Gaetano e anche quel genio sensibile che misteriosamente aveva raccontato la sua morte in una delle prime canzoni.