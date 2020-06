Le migliori serie tv su razzismo e disparità, da When They See Us a Dear White People

La morte di George Floyd è il frutto dell’ennesimo atto di violenza ingiustificata da parte della polizia statunitense, e non stupisce che le proteste delle prime ore abbiano aperto la strada a una riflessione più profonda sul tema del razzismo e delle disparità sociali a livello internazionale.

In queste difficili giornate si è tornati a riconoscere l’importanza della formazione, e come solo con una reale percezione del problema si possa pensare di iniziare a risolverlo. In questo senso le migliori serie tv su razzismo e disparità possono aiutare a comprendere meglio la natura di questa orribile piaga sociale, e riscoprire inoltre alcuni fra i più brucianti casi di ingiustizia. Vediamole.

When They See Us

Tornata alla ribalta a un anno dal suo debutto, la miniserie Netflix di Ava DuVernay – questa la nostra recensione – è qualcosa in più della semplice rivisitazione di un clamoroso errore giudiziario. Le vicende su cui è incentrata, infatti, delineano un ritratto straziante delle vite dei cosiddetti Central Park Five.

Antron, Kevin, Yusef, Raymond e Korey sono dei ragazzi qualunque la cui vita prende una pessima piega. Il 19 aprile del 1989 la polizia li arresta infatti per l’aggressione e lo stupro della jogger Trisha Meili. Le autorità non riescono a collegarli al crimine in alcun modo – non corrispondono le loro posizioni, non collimano i tempi –, ma in quegli anni difficili il numero di donne aggredite è altissimo e l’opinione pubblica reclama: c’è bisogno di colpevoli.

Per dei poliziotti zelanti e violenti non c’è dunque nulla di più semplice che indurre cinque giovani, poco più che bambini, a confessare un reato mai commesso, implicando coetanei che neppure conoscono. Vivono ad Harlem, sono afroamericani e latinoamericani, e sono capri espiatori perfetti. Devono trascorrere lunghi anni in carcere prima che lo stupratore e assassino seriale Matias Reyes confessi di essere stato l’unico a violentare la jogger in quella notte di aprile.

Self-Made

Si resta su Netflix per Self-Made, serie limitata in cui si racconta una versione romanzata della vita di Madam C.J. Walker, la prima milionaria afroamericana nella storia del paese. La serie è ispirata al libro On Her Own Ground: The Life and Times of Madam C. J. Walker, pubblicato da una delle sue discendenti, A’Lelia Bundles.

Proprio da quelle pagine si apprendono i dettagli più significativi della vita di Sarah Breedlove, nata in Louisiana nel 1867 da genitori schiavi e rimasta orfana a sette anni. Costretta a lavare la biancheria per mantenersi, la piccola Sarah si ritrova sposata a 14 anni e vedova a 20. Dopo anni e anni di fatiche concepisce una rivoluzionaria formula per la cura dei capelli, grazie alla quale costruisce un impero commerciale da milioni di dollari e diventa appunto Madam C.J. Walker.

Self-Made non si limita a celebrare la capacità di Breedlove di arricchirsi da sé, ma anche la forza incrollabile con cui ha saputo affrontare e superare il razzismo dei bianchi e il sessimo della sua stessa famiglia. E a fermarla non è bastato neppure il successo personale, poiché si racconta che abbia dedicato una buona parte della vita alla filantropia e all’attivismo.

Orange Is The New Black

Il cult di Netflix sulle detenute di Litchfield – di cui resiste una grossa eredità – è una delle migliori serie tv ad affrontare il tema del razzismo in relazione al suo impatto sociale. Pur non essendo dedicata specificamente al tema, Orange Is The New Black dedica un’intera stagione alle rivolte che nel penitenziario scatena l’orribile e ingiusta morte della detenuta Poussey Washington, soffocata a morte dal ginocchio di un poliziotto.

Danielle Brooks, attrice afroamericana e interprete della detenuta Taystee, ha sempre considerato un gran peso, ma anche un’enorme responsabilità il compito di traslare sullo schermo una così dolorosa storia di razzismo. Per noi donne nere è estremamente potente poter raccontare queste storie e onorare chi ha perso la vita e i familiari delle vittime.

La morte di Poussey in Orange Is The New Black rievoca dolorosamente il caso di George Floyd, e prima ancora di Eric Garner, uomo afroamericano soffocato a morte da un poliziotto a New York nel 2014, nonostante l’ormai tristemente celebre I can’t breathe. Anche in quel caso la polizia ha tentato di difendersi proclamando la presunta resistenza di Garner all’arresto.

Dear White People

Dear White People è una fra le migliori serie tv a raccontare il razzismo e le disparità pur non ispirandosi a uno specifico fatto di cronaca. La dramedy satirica di Netflix segue un gruppo di studenti di colore in un’America post-razziale e nel contesto di un college frequentato perlopiù da giovani bianchi.

La serie affronta a muso duro, ma sempre con un pizzico d’umorismo, alcune fra le questioni più scottanti e controverse relative all’identità culturale dei millennial afroamericani. Nelle vite apparentemente semplici e dorate della buona società si nascondono infatti pregiudizi culturali e meccanismi sociali vetusti, e Dear White People sa esaminarli abilmente per far emergere le più assurde convinzioni sulle relazioni razziali nella società statunitense moderna.